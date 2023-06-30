Эксклюзив 30 июня 2023, 18:19 «Не по зубам». Запад задумался о разделе Украины из-за провала контрнаступления ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не показали успехов на линии фронта при контрнаступлении Freepik

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Контрнаступление ВСУ не принесло никаких значимых результатов почти за четыре недели. Российская армия продолжает отражать атаки и держать оборону. Возможно, поэтому на Западе задумались о разделе Украины. Однако последнее слово в любом случае будет за Москвой, заявил «360» военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

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Попытки контрнаступления ВСУ

Чуть ли не самым большим успехом дел хунты за почти четыре недели контрнаступа стал захват плацдарма на левом берегу у Антоновского моста. Скорее даже не у Антоновского моста, а под ним.

За последнюю неделю там уничтожено более роты вояк хунты, но противник продолжает моторками перебрасывать пушечное мясо на этот платцдарм, не желая признавать очевидного — успеха он здесь развить не сможет ни при каких обстоятельствах.

Еще одним районом, где противник смог достичь наибольшего успеха, стал Времьевский выступ. При отступлении из Ровнополя наши войска отошли на второй рубеж обороны по линии Приютное, Новоурожайное, Старомайоровка, Новодонецкое. Попытки вояк хунты развить успех привели к большим потерям, линия Суровикина им оказалась не по зубам.

Ситуация на других направлениях

На Северском направлении наши войска продолжают расширять зону контроля к северу от Торского, медленно продвигаются в Серебрянском лесничестве, все плотнее прижимая вояк хунты к излучине Северского Донца напротив Серебрянки, Григоровки. У Белогоровки наши вышли уже непосредственно к реке.

Попытки атаковать наши войска в Белогоровке вынудило их отойти из промзоны, к успеху это их не привело. Точно так же никаких успехов [не имели] постоянные атаки противника в районе Спорного с целью двинуть наши войска восточнее этого населенного пункта.

Южнее продолжаются бои и на Соледарском, и на Артемовском направлениях, противник все время пытается атаковать из Раздоловки, отодвигая наши войска южнее от Северска. Точно так же безуспешные атаки от Орехово-Васильевки — в районе Берховского водохранилища и к югу от Артемовска, в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка.

Здесь противник пытается наступать с 20 мая, но безуспешно. Последние две недели он не продвинулся ни на сантиметр.

РИА «Новости»

После переброски подкреплений на Авдеевское направление противник постоянно атакует, старается сдвинуть наши войска от железной дороги на севере Авдеевки и от Северного на юге. Но наши закрепились на южных окраинах Авдеевки, в нескольких сотнях метров южнее от Северного, и выбить их оттуда не получается.

На Запорожском направлении без перемен — дожди и постоянные контратаки противника, прежде всего в районе населенного пункта Работино. Наши уверенно держат оборону, не позволяя противнику через Пятихатки двигаться в каком-либо направлении, в том числе в направлении населенного пункта Жеревянки.

РИА «Новости»

На Западе задумались о разделе Украины?

Неудивительно, что на фоне подобных неудач хунты за четыре недели, которые не привели даже к прорыву линии фронта ни на одном из участков, на Западе все чаще говорят о необходимости прибегнуть к «корейскому» варианту раздела бывшей советской республики — на часть, подконтрольную России, и на часть, подконтрольную американцам.

Другое дело, что это совершенно бесполезно, поскольку в перспективе эту территорию ждет лишь одно: денацификация и демилитаризация. А в какие сроки это будет реализовано, зависит не от США, а прежде всего от решения нашего Верховного главнокомандующего и реализации этого решения Генеральным штабом.