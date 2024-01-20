Спецоперация 20 января 2024, 12:32 Названа самая сложная для перехвата ракета ВСУ Оператор ПВО назвал ракету Storm Shadow самой сложной для перехвата РИА «Новости»

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Полученные украинскими боевиками от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow возможно сбить только на последнем участке полета, когда они начинают набирать высоту перед ударом. Это самый сложный для перехвата снаряд, который ВСУ получили от стран Запада, заявил в беседе с РИА «Новости» оператор зенитно-ракетного комплекса ЗРК «Тор-М2» с позывным Стаф.

Он пояснил, что сразу после запуска Storm Shadow летит на предельно малой высоте и способна огибать рельефы местности. Только перед выходом на цель ракета начинает набирать высоту и появляется возможность ее перехватить.

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«Очень сложная цель. Засечка на экране радара появляется буквально в последний момент, времени на реагирование остается совсем немного. Впрочем, мы придумали ряд хитростей, которые позволяют бороться с такими целями эффективно», — заверил оператор ЗРК.

Британская ракета способна преодолевать расстояние до 300 километров и нести боеприпас весом 450 килограммов. К цели снаряд ведет автономная система, соединяющая в себе данные GPS со спутников и корректирующую информацию наземных станций. Перед ударом включается тепловизионная головка самонаведения.

Кроме британских дальнобойных ракет, ВСУ используют американские ADM-160B MALD. По своей сути это не снаряд, а обманная цель для отвлечения системы противовоздушной обороны. Она имитирует полет боевого самолета, чтобы система ПВО сработала и выдала себя.

Обычно их применяют с авиационными ракетами HARM, которые применяют для уничтожения систем радиоэлектронной борьбы и ПВО. Снаряд реагирует на радиолокационное излучение и способен его поразить.

Меньше всего проблем российским зенитчикам доставляют планирующие бомбы JDAM. Небольшие размеры и невысокая скорость сделали их легкими мишенями для ракет противовоздушной обороны.

В минувшую среду, 17 января, губернатор Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что в районе села Поповка Генического района сбили две ракеты Storm Shadow. Он подчеркнул, что целью украинских боевиков стали школа и медицинское учреждение.