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Названа роль мобилизованных россиян в изменении линии соприкосновения

Политолог Михайлов: союзные войска удерживают оборону подконтрольных территорий против ВСУ

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Российские вооруженные силы и союзные войска продолжают борьбу с ВСУ на линии соприкосновения. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов оценил нынешнее положение дел как хорошее удержание оборонительных позиций и рассказал, когда ситуация в зоне спецоперации начнет меняться.

Далее — его прямая речь

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Судя по брифингу Минобороны, союзные войска достаточно успешно сейчас обороняются. ВСУ попытались прорваться на Купянском направлении, но их удалось отбросить. Подобная ситуация наблюдалась и на Андреево-Криворожском направлении.

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Это говорит о хорошей работе обороны. Также выполнение этих боевых задач свидетельствует о формировании взаимодействия между частями.

Отдельно отмечу освобождение поселка Зайцево на Артемовском направлении. Это большой успех.

Также ведется позиционная борьба. Где-то союзные войска выигрывают, где-то — не дают пройти дальше. Все это будет продолжаться до поры, когда придут окончательно подготовленные мобилизованные граждане. То есть через месяц-полтора.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

После этого ситуация на фронте изменится. Пока можно говорить, что, как обычно, мы уничтожаем сотни националистов и множество их техники по разным направлениям.

Нанесены удары по 173 районам сосредоточения живой силы и техники. Мне это понравилось, но это обычная тактика отчета Минобороны.

Надеюсь, подобные ситуации, как в Красном Лимане и на Харьковском направлении, больше не повторятся. Тем более что сейчас противник предпринимает попытки атаки на Краснолиманском направлении.

Серьезных изменений линии соприкосновения нет. Однако в этой зоне со стороны союзных сил начал участвовать казачий полк ДНР. Мне кажется, это приведет к возвращению территорий под контроль России.

Минобороны РФ

ВСУ

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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