Эксклюзив 16 января 2023, 20:08 НАТО и ВСУ не оставят попыток атаковать Севастополь Журналист Орлов: Украина может попытаться нанести удар по объектам Крыма РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны днем 16 января отразили атаку украинских беспилотников в районе Севастополя. ПВО уничтожила 10 дронов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Тем временем в Сети начали распространять фейки о том, что в городе якобы слышны взрывы. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что беспилотники делали в регионе и стоит ли переживать жителям Севастополя.

Тест новых БПЛА

Нужно понимать, что ВСУ получили в распоряжение новую партию ударных беспилотников, которые могут наносить удары на достаточно значительных расстояниях. В данном случае мы могли видеть если не массовый налет, то по крайней мере нечто вроде того, что позволило ВСУ опробовать новые БПЛА, а также прощупать систему ПВО Черноморского флота, систему ПВО сухопутных войск Крыма.

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То, что эти беспилотники были сбиты, говорит о том, что наши системы ПВО — в готовности. На всех вероятных направлениях прилетов этих БПЛА мы располагаем необходимыми средствами ПВО, средствами радиолокационной разведки, чтобы выявлять эти цели и оперативно их уничтожать.

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РИА «Новости»

Возможен ли полноценный удар

В принципе, при поддержке средств разведки НАТО, средств дальнего обнаружения НАТО Украина может попытаться нанести какой-то массированный удар ударными БПЛА по объектам критической инфраструктуры Крыма, Севастополя, а также по объектам войск, дислоцированных Крыму.

Вполне возможно, что какие-то из беспилотников смогут прорваться через систему ПВО. Мы видели такие попытки. У них иногда получается застать нашу систему врасплох или, используя методы маскировки, в частности, полет ниже линии радиогоризонта, подойти к каким-то объектам инфраструктуры Черноморского флота. Надеюсь, что все эти попытки будут пресечены нашими вооруженными силами.

РИА «Новости»

Защита Севастополя

Крым и Севастополь по большому счету находятся в оперативной глубине фронта, то есть это прифронтовая территория. Следовательно, противник, располагая средствами дальнего поражения, будет пытаться наносить удары на всю глубину нашего оперативно-тактического построения, в том числе и по тем объектам, которые находятся в Крыму и Севастополе. Это нужно всем понимать и принимать, что у нас идет спецоперация. Попытки такие будут.

Севастополь — это достаточно защищенный полуостров. Он имеет развитую систему ПВО, развитую систему радиолокации, имеется ПВО Черноморского флота. Кроме всего прочего, в Севастополе базируется большое количество различных авиаций, которые также принимают участие в спецоперации и защите Крыма и Севастополя от возможных ударов противника, поэтому особо переживать не стоит, но бдительность терять нельзя.

ВСУ не сейчас обратили внимание на Севастополь. Он давно приковывает внимание американской разведки, разведки НАТО. Нужно понимать, что ВСУ — это подразделение блока НАТО. И блок НАТО постоянно пытается прощупывать оборону Крыма. И при первом удачном случае они, конечно, будут пытаться нанести тот или иной урон объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры, которая поддерживает безопасную жизнь жителей российского полуострова.