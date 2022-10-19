Наступление ВСУ на Херсон 19 октября 2022: сводка с фронта | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 22:13 Херсон превращается в крепость. Главное об обороне области Сальдо: сдавать Херсон никто не планирует РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых субъектах России, в том числе в Херсонской области. Ранее стало известно, что ВСУ начали двигаться в направлении этого региона. Если украинская сторона ударит по Каховской ГЭС, в области может произойти затопление. В связи с этим местных жителей перемещают на другой берег Днепра, а также в другие регионы России. Врио губернатора Владимир Сальдо попросил сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что Херсон под надежной защитой и сдавать его никто не планирует.

Движение ВСУ в Херсонском направлении

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. При этом глава страны напомнил, что военное положение действовало там и раньше — до воссоединения с Россией. Теперь же было просто необходимо оформить это в рамках российской юрисдикции.

Реклама

Тем временем началось движение ВСУ в Херсонском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его информации, к Бериславу продвигаются два украинских батальона.

Реклама

«Пошло движение ВСУ на Херсонском направлении. Силы противника начали продвигаться в направлении Новая Каменка — Берислав силами в составе двух батальонов. Их поддерживает ствольная артиллерия, в небе БПЛА», — заявил военкор.

Перед этим стало известно, что Украина стянула большие силы к Херсонской области. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, отметив, что возможны обстрелы Херсона и правобережной части региона.

«Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость. <…> Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца», — подчеркнул он.

В 09:46 ВСУ предприняли неудачную попытку обстрелять Херсон. Системы противовоздушной обороны сбили пять ракет. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах. Также украинская сторона в очередной раз попыталась обстрелять Антоновский мост в Херсоне. Однако подразделения ПВО сбили все запущенные ракеты.

Перемещение жителей Херсона

В Херсоне начали организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. . Об этом заявили в в администрации города Алешки.

«Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — пояснили в Telegram-канале администрации.

В пунктах временного размещения дежурят сотрудники МЧС. Они распределяют людей по направлениям дальнейшего движения.

Также для жителей Херсона подготовили дома отдыха на морском побережье. Всего на левый берег Днепра и в другие регионы России власти Херсонской области планируют переместить порядка 60 тысяч местных жителей за шесть-семь дней. На левый берег также переведут все подразделения и министерства гражданской администрации.

Угроза затопления Херсона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, что причина перемещения — угроза затопления. Оно может произойти, если украинская сторона ударит по Каховской ГЭС. Он добавил, что увезти жителей также решили из-за создания масштабных оборонительных укреплений.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — написал врио в Telegram-канале.

При этом в регионе уже приняли меры, чтобы избежать затопления: воду из Каховского водохранилища направили в Северо-Крымский и Каховский каналы, чтобы сократить сброс в Днепр. Также въезд гражданских в Херсонскую область закрыли на неделю. Доступ в регион в этом время будет лишь по пропускам. Их будут выдавать тем, кто «занимается обеспечением, снабжением, работает в коммунальных органах». Об этом рассказал врио губернатора региона в эфире телеканала «Россия-24».

РИА «Новости»

Сдавать Херсон никто не планирует

Сальдо подчеркнул, что сдавать Херсон никто не планирует. Он заверил, что в городе готовы к отражению ударов и переходу в наступление. Сейчас же власти ждут перемещения мирных жителей.

«Если развернутся бои, будет идти артиллерийская канонада, будут бомбить город, лучше отвести людей из города, так мы и делаем сейчас. Для того чтобы эта работа была более упорядоченной, на семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц», — пояснил он.

Сальдо попросил жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не слушать паникеров. Он отметил, что регион остается под надежной защитой российской армии.

«Наше дело правое. Мы это знаем и это знает наш враг. И победа будет за нами», — заключил врио губернатора.