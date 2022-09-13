Эксклюзив 13 сентября 2022, 16:28 Поделиться Telegram

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Viber Наступление ВСУ — это новый номер «95-го квартала» Эксперт по безопасности Насонов: украинская армия скрывает серьезные потери Официальный сайт

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Вооруженные силы Украины несут серьезные потери, но пытаются их скрыть. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества, эксперт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Роман Насонов прокомментировал в беседе с «360» брифинг Минобороны РФ.

Далее — прямая речь.

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Новый номер «95-го квартала»

Украинская наступательная группировка сейчас растянута. У нее минимум тяжелого вооружения, артиллерии и тем более авиации, где мы полностью доминируем.

ВСУ приходится полностью перейти в виртуальную среду, среду «95-го квартала». Ту, которую им качественно настроили США. И демонстрировать в ней все победы и предполагаемые успехи.

Они четко уперлись в жесткую линию обороны, от которой им придется откатываться назад.

РИА «Новости»

Запад не бездонная бочка помощи Украине

Запад далеко не монолитен в вопросе помощи Украине. Во главе движения по поставкам оружия Украине являются США. Те, которые за войну «до последнего украинца», которые пытаются навязать России проблемы в любом месте, где бы они могли их создать. И в той и в другой степени европейские младшие партнеры-вассалы пытаются эту ситуацию реализовать.

Зачем это нужно? Прежде всего, чтобы сбыть старые виды вооружения и освежить арсеналы. Но и у них уже появляются проблемы с запасами.

РИА «Новости»

Долго запрягаем, но быстро поедем

Наш противник несет серьезные потери, которые пытается скрыть. Мы долго запрягаем, но быстро поедем. Главное сейчас, чтобы как можно больше мирного населения осталось живо. Это основная задача.

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