Наступление ВСУ — это новый номер «95-го квартала» | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:54

Стенд МГОУ стал одним из самых востребованных на образовательной выставке в Москве

Мир

13 сентября 2022, 17:52

Литва закрыла въезд россиянам на фоне продления режима чрезвычайного положения

Реклама

Спецоперация

13 сентября 2022, 17:43

Уничтожение базы иностранных наемников на Украине сняли на видео

Эксклюзив

13 сентября 2022, 17:38

Организатором новом витка конфликта между Арменией и Азербайджаном стали США

Важное

13 сентября 2022, 17:34

Уникальные отделения реанимации и эндокринологии для детей открыли в Мытищах — Андрей Воробьев

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:32

Детский сад и школа откроются в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье в 2023 году

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:29

Премьера иммерсивного спектакля о женской любви состоялась в Ногинске

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:27

Дополнительные турникеты установили на трех станциях в Подмосковье

Мир

13 сентября 2022, 17:26

ООН заявила о невозможности решить продовольственный кризис без России

Эксклюзив

13 сентября 2022, 16:28

Наступление ВСУ — это новый номер «95-го квартала»

Эксперт по безопасности Насонов: украинская армия скрывает серьезные потери

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери, но пытаются их скрыть. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества, эксперт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Роман Насонов прокомментировал в беседе с «360» брифинг Минобороны РФ.

Далее — прямая речь.

Реклама

Новый номер «95-го квартала»

Украинская наступательная группировка сейчас растянута. У нее минимум тяжелого вооружения, артиллерии и тем более авиации, где мы полностью доминируем.

ВСУ приходится полностью перейти в виртуальную среду, среду «95-го квартала». Ту, которую им качественно настроили США. И демонстрировать в ней все победы и предполагаемые успехи.

Они четко уперлись в жесткую линию обороны, от которой им придется откатываться назад.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Запад не бездонная бочка помощи Украине

Запад далеко не монолитен в вопросе помощи Украине. Во главе движения по поставкам оружия Украине являются США. Те, которые за войну «до последнего украинца», которые пытаются навязать России проблемы в любом месте, где бы они могли их создать. И в той и в другой степени европейские младшие партнеры-вассалы пытаются эту ситуацию реализовать.

Зачем это нужно? Прежде всего, чтобы сбыть старые виды вооружения и освежить арсеналы. Но и у них уже появляются проблемы с запасами.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Долго запрягаем, но быстро поедем

Наш противник несет серьезные потери, которые пытается скрыть. Мы долго запрягаем, но быстро поедем. Главное сейчас, чтобы как можно больше мирного населения осталось живо. Это основная задача.

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама