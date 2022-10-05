Российские военные стали еще лучше выполнять боевые задачи, ощутив ответственность за новые регионы | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 19:35 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные стали еще лучше выполнять боевые задачи, ощутив ответственность за новые регионы Эксперт по безопасности Насонов: ответственность ВС России возросла после референдумов

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Моральная ответственность участников спецоперации выросла после воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Теперь военнослужащие защищают свою землю, и качество исполнения боевых задач еще больше повысится, «приблизительно как под Москвой в 1941 году». Таким мнением с «360» поделился эксперт по безопасности и ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — его прямая речь.

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На целом ряде направлений сейчас достаточно устойчивая оборона. Решены все необходимые вопросы, связанные с перегруппировкой, всесторонним обеспечением своих видов деятельности, использованием всевозможных ресурсов. Появилась организация взаимодействия мотострелковых подразделений с артиллерией, с подразделениями воздушной разведки и военно-космическими силами.

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Говорить, что на каком-то участке эффективность сегодня больше, результат лучше или хуже, наверное, преждевременно. Мы не будем работать в интересах врага, поскольку более 75% добытой им информации — из открытых источников. Пусть лучше пытаются что-то добыть в открытом разведывательно-поисковом мероприятии, где шансы уцелеть значительно ниже.

Устойчивость обороны на всех этих участках возрастает. После воссоединения четырех субъектов с Россией моральная ответственность наших вооруженных сил, Росгвардии и корпусов ЛНР и ДНР значительно выросла. Мы уже защищаем свою землю, и качество исполнения боевых задач будет приблизительно как под Москвой в 1941 году.

Уже наверняка началось переформирование корпусов Луганской и Донецкой народных республик под штаты российских вооруженных сил и насыщение стандартами вооружения, которые должны быть в российской армии. Это важная, серьезная задача.

На многих освобожденных территориях приступили к формированию добровольческих подразделений из местного населения, которое тоже готово вступить в открытое боестолкновение. На эти территории теперь входят подразделение Росгвардии и другие структурные подразделения, обеспечивающие выполнение задач теробороны прифронтовой полосы, задач по уничтожению находящихся там ДРГ, оставшихся «недобитков» и разведывательно-поисковых специалистов.

За последние сутки были неплохие результаты поражения нашими ракетными войсками ангара с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar ТB-2 на военном аэродроме Воскресенска. Это достаточно высокий эффект. Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США — штучное дорогое изделие, помогающее наводить, сопровождать, производить необходимые расчеты и ускорять время принятия решения и подачу координат для наведения на все принимающие средства артиллерии.

Противник пытается вносить коррективы в российские средства радиолокационной борьбы, посылает на нашу территорию радиолокационные ракеты HARM, которые понижают точность наведения нашими артиллерийскими системами. Но мы достаточно хорошо научились различать данные изделия в полете и уничтожать. И полностью ликвидировали то, что они в течение суток направили на нас в этом направлении.

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