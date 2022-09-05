Эксклюзив 05 сентября 2022, 16:55 (обновлено: 05 сентября 2022, 18:07) Поделиться Telegram

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Viber Украина не планировала серьезную операцию на Николаевско-Криворожском направлении Эксперт Насонов: ВСУ не готовили большую операцию на Николаевско-Криворожском направлении РИА «Новости»

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Украина громко заявляла о контрнаступлении на Николаевско-Криворожском направлении, но на самом деле к серьезной операции ВСУ не готовились. В итоге украинские военные понесли там серьезные потери. Такое мнение в разговоре с «360» высказал эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — его прямая речь.

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Объявленное Украиной контрнаступление на Николаевско-Криворожском направлении послужило лишь определенным инфоповодом. О подготовленной военной операции, которая позволяла бы говорить о каком-то успехе ВСУ, не было и речи.

На данном направлении [у ВСУ] есть немалые потери, как минимум это касается батальонной тактической группы. Они оставили переднюю линию окопов. По сути, это взводный опорный пункт, который переместился на вторую линию. Больше успехов на данном направлении нет.

РИА «Новости»

Военно-артиллерийским вооружением и ударом армейской авиации ВС РФ привели в непригодное состояние немалое количество вооружений и личного состава на второй линии группировки, пытающейся обозначить наступление. Так что, наверное, украинские успехи так и остались в информационном пространстве.

Удары ВСУ по Запорожской АЭС

На сегодняшний день предпринята не одна, а уже несколько попыток тактическими десантами и диверсионно-разведывательными группами [Украины] выйти к границе Запорожской атомной электростанции.

Украинские атаки профессионально отражены: самоходные баржи остановлены, украинские войска понесли огромные потери. Никакой попытки прорваться на охраняемый опорный пункт даже не возникло.

РИА «Новости»

Впрочем, артиллерия, в том числе хваленые РСЗО HIMARS гаубицы М-777, все-таки пытается поражать ЗАЭС.

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