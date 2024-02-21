Спецоперация 21 февраля 2024, 15:13 Народный фронт вручил бойцам СВО 100 УАЗов, снаряжение и технику пресс-служба Народного фронта

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Народный фронт вручил бойцам СВО 100 УАЗов, технику и снаряжение, приобретенные в рамках сбора «Защитникам русских городов» в Ростове-на-Дону. Аккумуляторы для участников спецоперации подписали актрисы Яна Поплавская и Наталья Варлей, певица Виктория Дайнеко, фигуристка и певица Анна Семенович, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

пресс-служба Народного фронта

Сбор под девизом «Все для Победы!» начался 7 февраля и был приурочен к 23 Февраля. Как сообщил замруководителя Народного фронта Борис Подольный, собрать удалось более 87 миллионов рублей. На пожертвования жителей организация закупила военнослужащим средства радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов, квадрокоптеры, рации, бронежилеты и каски, тепловизионные прицелы, аптечки, генераторы, теплую экипировку и спальные мешки. Воинским подразделениям также вручили 100 УАЗов из большой партии машин, приобретенных Минпромторгом России по поручению президента.

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«Мы передали бойцам снаряжение, без которого современный бой с малыми потерями невозможен. <…> Наши бойцы должны быть оснащены лучшим образом, поэтому в рамках сбора была закуплена техника, современные средства защиты», — отметил представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка.

пресс-служба Народного фронта

Сбор не случайно получил название «Защитникам русских городов».

«Он был назван так, потому что противник все больше выбирает тактику террористических атак по нашим городам — Белгороду, Донецку, другим населенным пунктам. И наши военные героически отодвигают его на запад. Враг бежит», — указал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, в преддверии Дня защитника Отечества россияне поздравляют бойцов и выражают им уважение.

пресс-служба Народного фронта

Известные женщины страны помимо полезных подарков передали на передовую более трех тысяч открыток с поздравлениями от детей из разных уголков России.

«На протяжении всей спецоперации встречаюсь с бойцами, которые рассказывают, что у них под сердцем, под бронежилетом лежат детские письма. Они их перечитывают, эти слова их греют», — рассказала актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Она добавила, что эта поддержка позволяет военнослужащим почувствовать, что в них верят, их ждут.

пресс-служба Народного фронта

«Мы живем в такое время, когда каждый день — день защитника Отечества. Каждый раз, когда пытаюсь осознать тот ежедневный подвиг, который совершают наши бойцы ради Родины, детей и будущего России, чувствую благодарность и восхищение», — призналась представитель Народного фронта, телеведущая Первого канала Полина Цветкова.

Она поздравила бойцов и пожелала им сил и бодрости духа.

Сбор «Защитникам русских городов» продолжается до конца февраля. Узнать подробности и помочь можно на сайте «Все для Победы!»