21 февраля 2024, 15:13
Народный фронт вручил бойцам СВО 100 УАЗов, снаряжение и технику
Народный фронт вручил бойцам СВО 100 УАЗов, технику и снаряжение, приобретенные в рамках сбора «Защитникам русских городов» в Ростове-на-Дону. Аккумуляторы для участников спецоперации подписали актрисы Яна Поплавская и Наталья Варлей, певица Виктория Дайнеко, фигуристка и певица Анна Семенович, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.
Сбор под девизом «Все для Победы!» начался 7 февраля и был приурочен к 23 Февраля. Как сообщил замруководителя Народного фронта Борис Подольный, собрать удалось более 87 миллионов рублей. На пожертвования жителей организация закупила военнослужащим средства радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов, квадрокоптеры, рации, бронежилеты и каски, тепловизионные прицелы, аптечки, генераторы, теплую экипировку и спальные мешки. Воинским подразделениям также вручили 100 УАЗов из большой партии машин, приобретенных Минпромторгом России по поручению президента.
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«Мы передали бойцам снаряжение, без которого современный бой с малыми потерями невозможен. <…> Наши бойцы должны быть оснащены лучшим образом, поэтому в рамках сбора была закуплена техника, современные средства защиты», — отметил представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка.
Сбор не случайно получил название «Защитникам русских городов».
«Он был назван так, потому что противник все больше выбирает тактику террористических атак по нашим городам — Белгороду, Донецку, другим населенным пунктам. И наши военные героически отодвигают его на запад. Враг бежит», — указал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
По его словам, в преддверии Дня защитника Отечества россияне поздравляют бойцов и выражают им уважение.
Известные женщины страны помимо полезных подарков передали на передовую более трех тысяч открыток с поздравлениями от детей из разных уголков России.
«На протяжении всей спецоперации встречаюсь с бойцами, которые рассказывают, что у них под сердцем, под бронежилетом лежат детские письма. Они их перечитывают, эти слова их греют», — рассказала актриса и телеведущая Яна Поплавская.
Она добавила, что эта поддержка позволяет военнослужащим почувствовать, что в них верят, их ждут.
«Мы живем в такое время, когда каждый день — день защитника Отечества. Каждый раз, когда пытаюсь осознать тот ежедневный подвиг, который совершают наши бойцы ради Родины, детей и будущего России, чувствую благодарность и восхищение», — призналась представитель Народного фронта, телеведущая Первого канала Полина Цветкова.
Она поздравила бойцов и пожелала им сил и бодрости духа.
Сбор «Защитникам русских городов» продолжается до конца февраля. Узнать подробности и помочь можно на сайте «Все для Победы!»
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