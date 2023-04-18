18 апреля 2023, 17:33
Надувные пушки. Бывший российский бизнесмен снабжает ВСУ муляжами-обманками
Военный эксперт Орлов заявил, что российские дроны тщательно проверяют свои цели
Украинцы похвастались западным корреспондентам надувными муляжами военной техники. Их ВСУ получают от чешской компании, которая всеми силами старалась не афишировать свою помощь Украине. Оказалось, на это были серьезные причины: один из хозяев фирмы — россиянин, а его отец создает аналогичные макеты для армии России.
ВСУ надеется запутать Россию муляжами
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко похвастался надувными манекенами и сборно-разборными деревянными копиями различной военной техники. С их помощью ВСУ собираются вводить в заблуждение российских военных, сообщил The Economist.
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Украинский чиновник заявил, что беспилотники и спутники могут видеть все достаточно детально. Особенно опасны российские «Ланцеты», которые выводят из строя ПВО. Но качественные приманки все же могут сработать.
«Это война инноваций», — убежден Геращенко.
Ранее ложные цели собирали из подручных материалов волонтеры украинской общественной организации «Вернись живым». Они попытались освоить и надувные модели, но дальше прототипов дело не пошло. ВСУ нашли более надежного заграничного поставщика.
Российские дроны отличают обманки
Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что системы маскировки и ложных целей военные применяют давно. Такие ложные цели могут достаточно эффективно имитировать реальную боевую технику.
«В российских вооруженных силах существуют специальные инженерно-маскировочные подразделения, которые занимаются подобными вопросами. У них есть надувные макеты различной военной техники», — уточнил Орлов.
Он подчеркнул, что эти муляжи снабжены специальными имитаторами деятельности: создают определенное излучение и тепловой отпечаток, который имитирует работу двигателя той или иной техники.
Конечно, нужно внимательно относиться к тому, что озвучивают представители киевского режима. Но, насколько я знаю, наша разведка работает достаточно эффективно, и те цели, которые уничтожаются, в частности беспилотными ударными комплексами, достаточно внимательно изучаются.
Владимир Орлов
Прежде чем нанести удар, цель всесторонне анализируют — не ложная ли она, перемещается ли, также устанавливают все ее параметры, подчеркнул военный эксперт. И только после этого происходит атака дрона.
«Конечно, наличие различных ложных целей создает определенную сложность: приходится уделять больше времени на их распознавание и идентификацию. Но в конечном счете наши ударные БПЛА наносят удары туда, где это необходимо», — заверил Орлов.
Две стороны одной прибыли
Надувные пушки, танки и ракетные установки HIMARS для ВСУ создает чешская компания Inflatech. По словам производителей, фальшивка надувается за 10-12 минут и годится на полсотни развертываний при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов.
Компания производит около 30 видов макетов оружия. Журналисты Чешского телевидения выяснили, что проект 3D Deceptive Targets — «Обманные 3D-мишени» — финансируют Европейский союз и Министерство промышленности и торговли Чехии.
Inflatech гордо сообщили Associated Press, что за прошлый год их бизнес увеличился на 30% и в будущем ожидается дальнейший рост. Однако в компании скромно умолчали о поставках для ВСУ, так что украинские военные их попросту выдали.
Самое интересное в том, что одного из учредителей Inflatech зовут Виктор Таланов. До 2017 года он был консультантом по маркетингу в российской компании «Русбал»: по информации на сайте, помимо воздушных шаров, надувных сооружений для обслуживания техники и надувной рекламы, предприятие делает и «надувные макеты».
Стоят такие игрушки немало. Надувные самолеты оценивают в 11 миллионов, макеты ракетных комплексов — до девяти миллионов, танков — чуть более пяти с половиной миллионов рублей, писали «Аргументы и факты» со ссылкой на портал госзакупок.
Владелец «Русбала» — москвич Александр Таланов. Нет, он не однофамилец, а родной отец Виктора, который в Чехии создает муляжи для украинских войск. В прошлом году Таланов-старший проходил свидетелем в громком уголовном деле о взятках бывших офицеров Минобороны, сообщал «Коммерсант».
После расследования чешских журналистов отец и сын свели свою публичную деятельность к минимуму. Но, по данным СМИ, оба по-прежнему трудятся на своих местах, снабжая обманками обе стороны российско-украинского конфликта.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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