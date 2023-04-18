Спецоперация 18 апреля 2023, 17:33 Надувные пушки. Бывший российский бизнесмен снабжает ВСУ муляжами-обманками Военный эксперт Орлов заявил, что российские дроны тщательно проверяют свои цели Telegram

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Украинцы похвастались западным корреспондентам надувными муляжами военной техники. Их ВСУ получают от чешской компании, которая всеми силами старалась не афишировать свою помощь Украине. Оказалось, на это были серьезные причины: один из хозяев фирмы — россиянин, а его отец создает аналогичные макеты для армии России.

ВСУ надеется запутать Россию муляжами

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко похвастался надувными манекенами и сборно-разборными деревянными копиями различной военной техники. С их помощью ВСУ собираются вводить в заблуждение российских военных, сообщил The Economist.

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Украинский чиновник заявил, что беспилотники и спутники могут видеть все достаточно детально. Особенно опасны российские «Ланцеты», которые выводят из строя ПВО. Но качественные приманки все же могут сработать.

«Это война инноваций», — убежден Геращенко.

Ранее ложные цели собирали из подручных материалов волонтеры украинской общественной организации «Вернись живым». Они попытались освоить и надувные модели, но дальше прототипов дело не пошло. ВСУ нашли более надежного заграничного поставщика.

Российские дроны отличают обманки

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что системы маскировки и ложных целей военные применяют давно. Такие ложные цели могут достаточно эффективно имитировать реальную боевую технику.

«В российских вооруженных силах существуют специальные инженерно-маскировочные подразделения, которые занимаются подобными вопросами. У них есть надувные макеты различной военной техники», — уточнил Орлов.

Он подчеркнул, что эти муляжи снабжены специальными имитаторами деятельности: создают определенное излучение и тепловой отпечаток, который имитирует работу двигателя той или иной техники.

Конечно, нужно внимательно относиться к тому, что озвучивают представители киевского режима. Но, насколько я знаю, наша разведка работает достаточно эффективно, и те цели, которые уничтожаются, в частности беспилотными ударными комплексами, достаточно внимательно изучаются. Владимир Орлов

Прежде чем нанести удар, цель всесторонне анализируют — не ложная ли она, перемещается ли, также устанавливают все ее параметры, подчеркнул военный эксперт. И только после этого происходит атака дрона.

«Конечно, наличие различных ложных целей создает определенную сложность: приходится уделять больше времени на их распознавание и идентификацию. Но в конечном счете наши ударные БПЛА наносят удары туда, где это необходимо», — заверил Орлов.

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Две стороны одной прибыли

Надувные пушки, танки и ракетные установки HIMARS для ВСУ создает чешская компания Inflatech. По словам производителей, фальшивка надувается за 10-12 минут и годится на полсотни развертываний при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов.

Компания производит около 30 видов макетов оружия. Журналисты Чешского телевидения выяснили, что проект 3D Deceptive Targets — «Обманные 3D-мишени» — финансируют Европейский союз и Министерство промышленности и торговли Чехии.

Inflatech гордо сообщили Associated Press, что за прошлый год их бизнес увеличился на 30% и в будущем ожидается дальнейший рост. Однако в компании скромно умолчали о поставках для ВСУ, так что украинские военные их попросту выдали.

Самое интересное в том, что одного из учредителей Inflatech зовут Виктор Таланов. До 2017 года он был консультантом по маркетингу в российской компании «Русбал»: по информации на сайте, помимо воздушных шаров, надувных сооружений для обслуживания техники и надувной рекламы, предприятие делает и «надувные макеты».

Стоят такие игрушки немало. Надувные самолеты оценивают в 11 миллионов, макеты ракетных комплексов — до девяти миллионов, танков — чуть более пяти с половиной миллионов рублей, писали «Аргументы и факты» со ссылкой на портал госзакупок.

Владелец «Русбала» — москвич Александр Таланов. Нет, он не однофамилец, а родной отец Виктора, который в Чехии создает муляжи для украинских войск. В прошлом году Таланов-старший проходил свидетелем в громком уголовном деле о взятках бывших офицеров Минобороны, сообщал «Коммерсант».

После расследования чешских журналистов отец и сын свели свою публичную деятельность к минимуму. Но, по данным СМИ, оба по-прежнему трудятся на своих местах, снабжая обманками обе стороны российско-украинского конфликта.