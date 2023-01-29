Эксклюзив 29 января 2023, 20:56 ВСУ надеются на танки, но их это не спасет Политолог Михайлов: российские войска взяли инициативу на всех направлениях РИА «Новости»

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Союзные силы улучшили позиции на Донецком направлении благодаря ударам по дислокациям ВСУ в субботу, 28 января. Как рассказали в Минобороны на ежедневном брифинге, российские военные открыли огонь по позициям противника около сел Курахово и Антоновка. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в интервью «360» отметил, что активное наступление российской армии — уже данность, наши войска взяли инициативу на всех направлениях.

Далее — прямая речь.

Украина теряет людей и технику

Мы фактически проводим наступательные действия по всем направлениям. Украинские военные несут тяжелейшие потери и в живой силе, и в тяжелой технике — на Южно-Донецком направлении, на Донецком, Краснолиманском, Херсонском, Запорожском направлениях. То есть везде мы взяли инициативу.

Колоссальные потери несут украинские военные, и это отражается в самой государственности. Мы видим, что творится в Киеве. Марши вдов, претензии правительства, по всему пока еще государству Украина граждане пытаются избежать мобилизации, то есть не хотят воевать за хунту Зеленского и не хотят попадать на линию фронта, где мы устроили им фактически мясорубку. Боеспособных частей остается мало.

И все эти мобилизованные идут как мясо, чтобы сохранить хоть как-то кадровые части для обороны Киева или же для возможных наступлений, как они планируют, когда поступит западная тяжелая техника. А именно танки. Они ожидают танки и думают, что их это спасет. Нет конечно, не спасет. Нам это принесет определенные издержки, но это уже не спасет Украину от полного краха. Это очевидно.

РИА «Новости»

Боеприпасы тают на глазах

Что касается ежедневных потерь украинскими военными складов с боеприпасами, то, конечно, мы еще не все уничтожили, они у них есть. Но их осталось гораздо меньше. Соответственно, удары по инфраструктуре не позволяют осуществлять поставки новых боеприпасов в горячие точки. Соответственно, боеприпасы западного образца также уничтожаются.

Судя по отчетам экспертов, боеприпасы у них заканчиваются. Но при этом, где идут основные бои, конечно, еще есть какие-то запасы, еще не все уничтожено. Представьте, сколько лет это все накапливалось. Украина имела вторую армию после развала Советского Союза, у нее были колоссальные запасы оружия. Они умудрились не до конца распродать все в страны Африки на черный рынок, как они и сейчас продолжают продавать, несмотря на то что их государство вступило в боевые действия.

РИА «Новости»

Ситуация будет все тяжелее

Я думаю, что ситуация будет все тяжелее, мы будем более жестко наносить удары по инфраструктурным объектам с целью недопущения поставок как новых боеприпасов, так и тяжелого вооружения со стороны Запада. Все этого ожидают, по крайней мере. Тоннели, мосты — ожидается увеличение бомбежек по ним. Впрочем, об этом говорят сами украинские представители, что они ожидают, когда Россия начнет наконец-то бить по более серьезным мостам, по тоннелям и так далее. Этого ожидают и в самой Российской Федерации. Время покажет, но пока я вижу только одни успехи.