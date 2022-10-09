Запорожье стало имиджевой проблемой для Украины | 360°

Эксклюзив 09 октября 2022, 20:04 Поделиться Telegram

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Viber Запорожье стало имиджевой проблемой для Украины Военный эксперт Дандыкин сообщил, что союзные силы находятся в режиме активной обороны РИА «Новости»

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В последние дни с линии соприкосновения союзных сил с ВСУ приходит недостаточно известий об изменениях фронтовой границы. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «360» связал это с текущей тактикой ВС России.

Далее — его прямая речь

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Вероятно, союзные войска находятся в режиме активной обороны по всему фронту. Они перемалывают силы противника, наносят по нему удары из различной авиации и артиллерия.

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Исключением может быть только Донецкое направление. Там ВС России ведут наступательные движения.

Скорее всего, примерно одинаковая напряженность сейчас воцарилась на всей линии фронта.

ВСУ в ближайшее время будут наносить удары остатками тех сил, которые они согнали на Запорожское направление.

Этот район для противника — имиджевая тема. Даже после перехода Запорожской АЭС под контроль союзных сил.

Надо держать ухо востро. Кроме того, необходимо переждать эти нелегкие осенние октябрьские дни до того времени, как в зоне боестолкновений придут призванные по частичной мобилизации.

После этого надо начать подготовку к зиме. В это время нужно ответить ВСУ и их натовскому командованию.

Необходимо выводить из строя как можно больше боевой техники и личного состава противника. Особенно это касается иностранных наемников, которые в основном являются бывшими военнослужащими из Америки и Польши. Именно они сейчас являются главной силой противника. Это высокооплачиваемые, профессионально подготовленные солдаты. И с ними вот наши сейчас ребята и борются.

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