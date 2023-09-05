05 сентября 2023, 17:07
«На людей плевать». Британский институт признал крах контрнаступления ВСУ, но призвал к новым атакам
Блогер Голос Мордора: Британия признала крах натовской концепции конфликта
Аналитики Британского Королевского института объединенных служб признали крах контрнаступления ВСУ, но настаивают на продолжении боевых действий ради освобождения «украинских территорий», не заботясь о человеческих жертвах. О такой своеобразной позиции специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь.
Британский Королевский институт объединенных служб сделал очень неутешительный для Украины вывод по предварительным итогам контрнаступления: ВСУ не смогут «освободить» всю территорию в ходе текущей кампании.Аналитика высшего уровня, конечно. Даже интересно, сколько экспертов работало над таким заключением и в течение какого времени. Но в этой аналитической записке есть и очень интересные моменты, которые заслуживают внимания. Тем более что Британский Королевский институт — контора очень влиятельная. В записке говорится, что попытки быстро прорваться концентрированными силами привели лишь к огромным потерям в бронетехнике (на людей, видать, британскому институту вообще плевать). Стремительные рывки штурмовых групп ВСУ вязли в плотной, хорошо построенной обороне и превращались в позиционные бои, причем у ВСУ тут не было оборудованных позиций. А русские, выигрывая время, продолжали укреплять свою оборону и восстанавливать силы. Российская армия вообще оказалась удивительно гибкой и адаптивной, что стало очень неприятным сюрпризом.
До последнего украинца
Британские эксперты настаивают на новых наступлениях вне зависимости от исхода нынешнего. Но и тут существуют проблемы, особенно с личным составом. Опытных осталось очень немного, а новых мобилизованных надо обучать, и, что интересно, в этом процессе предлагается отказаться от стандартов НАТО, которые себя не оправдали. Фактически британцы признали крах натовской концепции современного вооруженного конфликта. Основной упор в новых наступлениях предлагается делать на живую силу, а не технику, что подтверждает принятый Западом принцип «борьбы до последнего украинца».
«Независимо от прогресса, достигнутого во время контрнаступления Украины, последующие наступления будут необходимы для достижения „освобождения украинской территории“», — заключают британские эксперты.И вот тут надо отметить, что это настроение на сегодняшний день, когда «контрнаступ» ВСУ еще продолжается. Но он может закончиться совсем неожиданно, и тогда британцам придется снова напрягать аналитиков и писать отчет, в котором позитива будет еще меньше.
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