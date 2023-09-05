Эксклюзив 05 сентября 2023, 17:07 «На людей плевать». Британский институт признал крах контрнаступления ВСУ, но призвал к новым атакам Блогер Голос Мордора: Британия признала крах натовской концепции конфликта

Читать 360tv в

Аналитики Британского Королевского института объединенных служб признали крах контрнаступления ВСУ, но настаивают на продолжении боевых действий ради освобождения «украинских территорий», не заботясь о человеческих жертвах. О такой своеобразной позиции специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Британский Королевский институт объединенных служб сделал очень неутешительный для Украины вывод по предварительным итогам контрнаступления: ВСУ не смогут «освободить» всю территорию в ходе текущей кампании.

До последнего украинца

Британские эксперты настаивают на новых наступлениях вне зависимости от исхода нынешнего. Но и тут существуют проблемы, особенно с личным составом. Опытных осталось очень немного, а новых мобилизованных надо обучать, и, что интересно, в этом процессе предлагается отказаться от стандартов НАТО, которые себя не оправдали. Фактически британцы признали крах натовской концепции современного вооруженного конфликта. Основной упор в новых наступлениях предлагается делать на живую силу, а не технику, что подтверждает принятый Западом принцип «борьбы до последнего украинца».

«Независимо от прогресса, достигнутого во время контрнаступления Украины, последующие наступления будут необходимы для достижения „освобождения украинской территории“», — заключают британские эксперты.

Авторы: