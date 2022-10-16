На линии боевого соприкосновения наступает коренной перелом | 360°

Эксклюзив 16 октября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber На линии боевого соприкосновения наступает коренной перелом Военный эксперт Михайлов: на линии боевого соприкосновения наступает коренной перелом РИА Новости

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Успешные действия подразделений российских военных сразу на нескольких направлениях говорят о том, на линии боевого соприкосновения наступает коренной перелом. ВС РФ не дают противнику прорвать оборону и совершают контратакующие действия, отметил в беседе с «360» политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Отдельно он обратил внимание на занятие господствующих высот на Запорожском направлении.

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Далее — прямая речь.

Украинские военные не достигают своих целей на Криворожском направлении, на Краснолиманском направлениях. Минобороны предоставило отчет об уничтоженной военной техники и военнослужащих ВСУ. я бы отметил два направления.

На Купянском направлении была отражена попытка прорыва 92-й механизированной бригадой, пять БМП там уничтожено, 50 военнослужащих. Эта бригада часто, где фигурирует. В принципе в состав бригады входят от 4,5 до пяти тысяч человек.

Сейчас, смотря на боевые действия, сложно сказать точное количество военнослужащих в боевых условиях. Но обычно это 4,5 — пять тысяч человек. Туда еще входит рота обеспечения, рота огневой поддержки и техническое обеспечение, там масса техники, масса артиллерийских орудий.

Словом, это достаточно большое подразделение. То, что мы смогли основательно его потрепать, это заслуга наших военачальников и солдат, которые показывают, что победа будет за нами.

Что касается отражения ударов и продвижения опять же в ДНР в сторону Криворожского направления и взятия господствующих высот на Запорожском направлении (в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики, — прим. ред.). Это означает, что мы тактически переигрываем врага.

Занятие господствующих высот — это как занятие командной высоты. Во-первых, ее очень сложно взять, с нее можно контролировать ведение боевых действий, дальше продвигаться в тыл врага и либо его окружать, либо уничтожать.

Занятие господствующих высот — это большой успех. Российские военные весьма успешно ведут действия в ДНР. И, как говорят эксперты, уже возможно в ноябре месяце будет перелом на Донецком направлении.

Будут освобождены практически все города Донецкой области, потому что сейчас кардинальный перелом идет под Бахмутом, там вагнеровцы достойно сражаются вместе с союзниками.

И, соответственно, любое правильное занятие высот способствует продвижению военных либо в тыл, [способствует] уничтожению украинской группировки или того, что от нее осталось.

Сегодня можно говорить о гораздо более радостных вестях с фронта. Мы наблюдаем постоянные неудачи украинских военных в тех местах, где им поставлена задача прорваться, показать западным партнерам, что они что-то могут.

Наши успешно обороняются и совершают контратакующие действия. На фоне этого мы можем говорить о том, что как только прибудет подмога от мобилизационного ресурса, на линии боевого соприкосновения наступит кардинальный перелом.

Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, потому что затягивать уже нельзя.

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