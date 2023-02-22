Эксклюзив 22 февраля 2023, 19:47 «Мы уже готовы». ВСУ ждут новую технику, которую Россия превратит в металл Военный журналист Борзенко: ВСУ ждут технику и готовят крупное наступление

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Российские военные продолжают успешные наступательные операции на Донецком направлении. За последние сутки противник потерял множество бойцов. ВСУ замерли в ожидании западной техники и в будущем собрались провести крупное наступление, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко. Однако, по его словам, ВС России уже получают оружие, способное уничтожать западные боевые машины.

Далее — прямая речь.

Россия пробивает оборону ВСУ

На Донецком направлении идут серьезные интенсивные бои, продолжается наступление наших штурмовиков при поддержке подразделений тульских десантников, штурмовой авиации ВКС. Работают тяжелые огнеметные системы. Речь идет о наших «Солнцепеках».

Потери противника за сутки составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными — это достаточно большое число по сравнению с предыдущими днями.

Если к этому прибавить потери [ВСУ], которые [они] понесли на Краснолиманском направлении — под Стельмаховкой, Невским, Ямполовкой (на стыке ЛНР и ДНР) — там уничтожили 135 украинских военнослужащих, одну БМП, четыре полуброневика, две «Гвоздики» и одну гаубицу Д-20.

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Украина приготовилась к наступлению

ВСУ бросают в бой новых мобилизованных, уже не знаю, какая там волна мобилизации — девятая или десятая, а вообще она просто не прекращается. Людей хватают на улицах и забирают на фронт.

Как раз мобилизованных без подготовки бросают в пекло, бросают на передовую и гонят наступать. Естественно, эти ребята гибнут.

Есть информация, что ВСУ готовятся к большому наступлению — сообщения об этом поступают с передовой и от пленных боевиков.

Самые подготовленные части сейчас не бросают на линию фронта, из них формируют три специальных корпуса. В основном туда входят люди, которые прошли подготовку: танкисты — в Англии, пехотинцы — в Польше, в Чехии, в Словакии.

Это наиболее подготовленные войска <…> из Николаева и Одессы — оттуда тоже взяли военнослужащих, а также из-подо Львова. Все это ВСУ готовят для предстоящего наступления. Где оно будет — трудно сказать, предположения самые разные. Думаю, у нашего Генштаба более четкая картинка того, какое может быть наступление и где.

За последние две недели сообщили только об одном подбитом танке. Это говорит [о том], что танков у противника почти нет на линии соприкосновения. Вся бронетехника собрана в расчете на участие в том самом наступлении.

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Три корпуса ждут новую бронетехнику, которая должна прийти. Речь сейчас не о «Леопардах», потому что если и получат «Леопарды», то 15 — максимум 30 штук. В расчетах на серьезное наступление это, можно говорить, ни о чем.

РИА «Новости»

Речь идет о Marder, о Bradley. По нашей классификации у нас есть танки, БТР и БМП. Так вот Bradley — более серьезная машина, чем БТР и БМП. Bradley предназначены в отдельных случаях даже для уничтожения танков. Это серьезная машина с хорошей броней, с хорошими артиллерийскими и стрелковыми возможностями.

Но мы готовы к появлению Bradley. У нас появились так называемые бронемашины на основе танка — «Терминаторы». Вот «Терминаторы» предназначены для того, чтобы уничтожать Bradley и Marder. Бронетехнику ждут, уже появилось стрелковое, переносное, реактивное оружие на передовой, специальные гранатометы для поражения всей этой техники.