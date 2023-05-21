Эксклюзив 21 мая 2023, 12:42 «Мы ничего не боимся». Доброволец из Иркутской области рассказал о службе в зоне СВО «360»: житель Иркутской области рассказал, почему пошел добровольцем в зону СВО

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Корреспондент «360» Елена Кононова пообщалась с добровольцем из Иркутской области с позывным «Томил». У мужчины не было боевого опыта, но он пошел в зону СВО. Он рассказал, что пошел служить, потому что не мог больше терпеть.

«Страдают люди. Дети, старики. Я вам скажу одно — мы ничего не боимся. Будем стоять до победы. Нам отступать некуда», — заявил боец.

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Дома Томила ждут жена и двое детей: сын и дочь. Супруге военнослужащий передал, что безумно любит ее, и пообещал скоро вернуться — с победой.

Томил управляет самоходным минометом особой мощности — 2С4 «Тюльпан». Это мощнейшее оружие в мире, признают эксперты. Несмотря на «солидный» полувековой возраст, аналогов у российского «бетонобоя» до сих пор нет.

«Преимущество в том, что он очень хорошо справляется с укрепом — бетонным блоком, подземными окопами, которые укреплены. Он пробивает их с легкостью», — рассказал другой военнослужащий.