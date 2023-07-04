Эксклюзив 04 июля 2023, 17:59 Американское лобби не дремлет. Почему Украине можно забыть об истребителях F-16 Политолог Гуреев: США не допустят передачи F-16 ВСУ после уничтожения танков Leopard Истребитель F-16 (или, если полностью, General Dynamics F-16 Fighting Falcon) / U.S. Department of Defense

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Украинские войска не получат американские истребители F-16 до окончания контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он напомнил, что обучение пилотов и техников, а также обеспечение логистики для поставки самолетов требует времени. Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» заявил, что против передачи ВСУ американских истребителей выступило американское военное лобби: они осознали неэффективность европейской техники и не хотят такой же «рекламы» для своих самолетов.

Далее — прямая речь.

Когда мы говорим о поставках вооружения на Украину, то это в первую очередь бизнес, который предназначен для зарабатывания денег. Чтобы что-то успешно продать, необходимо устроить мощную пиар-кампанию продукта. Поэтому европейцы сделали невероятную рекламу всей своей технике.

Но выяснилось, что в реальности дела обстоят не так. Во время «контрнаступления» немецкие танки Leopard уничтожали, они показали полную неэффективность. Что сегодня делать немецким концернам, не очень понятно. Кто теперь будет покупать их продукцию, которая показала нулевую эффективность?

То же самое касается американских истребителей F-16, которыми завален весь мир. Они есть во всех прозападных странах, и американское военное лобби понимает, какие издержки принесет срочная поставка этих самолетов Украине.

Истребители, может, и неплохие, но украинские пилоты не умеют ими управлять. Это другая летная школа. Поэтому, если дать возможность ВСУ пользоваться F-16, их просто будут массово сбивать. Это понимают везде: и в Кремле, и в Киеве, и в Вашингтоне. Поэтому американские лоббисты продолжат противодействовать поставкам до последнего.

США остаются главной силой НАТО, и их позиция заключается в том, что европейцы должны отдавать военную технику, а американскую трогать не стоит. Мы видим, что на Украину отправили танки Leopard, но не боевые машины Abrams.

С самолетами — аналогично. У европейцев нет своей серьезной летной школы, они используют F-16 или F-35. Поэтому американское лобби не допустит поставки этих машин ВСУ.