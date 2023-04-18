Эксклюзив 18 апреля 2023, 21:52 Мощные и жестокие. Авиабомбы ОДАБ-500ПМ помогут минимизировать потери ВС России в Артемовске Военный эксперт Матвийчук: используемые в Артемовске авиабомбы применялись в Афганистане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отечественные бойцы начали использовать объемно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-500ПМ против украинских подразделений в Артемовске, сообщил Telegram-канал Fighter bomber. Эксперты называют их «вакуумными». Их успешно использовали еще в Афганистане, а сейчас подобные боеприпасы помогут минимизировать потери среди Вооруженных сил России, сообщил «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Да, это правильно называют вакуумными боеприпасами. Мы его очень хорошо использовали в Афганистане. Принцип заключается в том, что сама бомба очень интересна. Она начинена тяжелым гремучим газом, который в момент удара о землю заполняет все пустоты. Этот газ заходит в окопы, блиндажи, норы. Происходит поджог этого газа искрой от самой бомбы, либо уже поджигают с вертолета.

РИА «Новости»

Взрыв является детонирующим. Если есть поблизости боеприпасы — они тоже детонируют. Если есть живые люди и животные — они погибают. Если есть чему-то гореть — оно горит. Боеприпас этот очень мощный и жестокий.

Я думаю, что поначалу его применяли, исходя из гуманистических соображений. Но потом, когда мы встретились с таким долгим сопротивлением в бетонных сооружениях, было принято решение использовать их, чтобы уменьшить количество потерь в наших вооруженных силах.