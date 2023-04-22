Эксклюзив 22 апреля 2023, 17:30 «Россия выигрывает». Моральный дух диверсантов ВСУ упал Военный эксперт Михайлов: у диверсантов ВСУ низкий уровень психологической подготовки РИА «Новости»

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Минобороны России отчиталось о взятии под контроль еще трех кварталов Артемовска. Официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков ответил, что российские десантники оказывали бойцам штурмовых отрядов поддержку. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» подчеркнул, что между российскими подразделениями улучшилось взаимодействие. ВСУ же проигрывают России по всем фронтам.

По словам эксперта, воздушно-десантные войска не дают проникнуть дополнительным украинским силам в город. Кроме того, они оказывают артиллерийскую помощь бойцам ЧВК «Вагнер». Говорить о полном освобождении Артемовска еще рано, уточнил Михайлов, но город будет под контролем России.

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Спикер также отметил, что российские войска успешно уничтожают диверсионные группы на Донецком, Краснолиманском, Херсонском направлениях.

«Украинцы, естественно, пытаются подготовить почву для контрнаступления, создают диверсионные группы из более-менее подготовленных кадровых бойцов ВС и пытаются предпринять те или иные действия. Мы же успешно противодействуем. Наши разведчики на порядок лучше подготовлены. Тут очень важен и человеческий фактор. На мой взгляд, у диверсантов ВСУ сейчас очень низок моральный дух, психологический уровень подготовки, потому что все понимают — Россия выигрывает», — рассказал военный эксперт.

По его мнению, в нынешних реалиях уничтожение складов с боеприпасами украинской армии — обычная практика. Но в то же время это показывает, насколько хороша российская разведка.

«Я думаю, что и местные жители активно помогают российским войскам находить те или иные объекты вражеской инфраструктуры. Идет планомерное уничтожение военных складов. Тем самым мы просто обнуляем подразделения Украины, которые лишаются дополнительных поставок боеприпасов и продовольствия», — добавил он.

По всем очевидным и объективным фактам Россия переигрывает Украину, подчеркнул эксперт. Это замечает и Запад, посчитал Михайлов. По его мнению, не случайно приезжает на Украину и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который обещает, что когда-нибудь страну все же примут в альянс.

«Опять же, сейчас Европа не примет Украину в НАТО, потому что видит, что мы побеждаем», — заключил он.

Ранее «360» сообщал о массовых переходах военных ВСУ на сторону России. Люди не хотят воевать за режим Зеленского.