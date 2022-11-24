Эксклюзив 24 ноября 2022, 16:59 Мобилизацию жителей русскоязычных областей Украины сравнили с гражданской войной Политолог Ярошенко назвал события на Украине гражданской войной русского народа за будущее Пресс-служба офиса президента Украины

Читать 360tv в

Русский язык на Украине употребляли повсеместно до 2014 года, когда в стране началось продвижение националистической идеологии и реабилитация сторонников фашистской Германии, которые говорили на мове. Поэтому мобилизацию жителей русскоязычных областей можно рассматривать как гражданскую войну русского народа. Об этом «360» заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

Реклама

Далее — прямая речь.

Новость о том, что ВСУ мобилизуют жителей русскоязычных областей по приказу Зеленского, — это совсем не новость, потому что вся Украина — одна большая русскоязычная область. Все началось с того, что там стали продвигать националистическую идеологию, замешанную на реабилитации пособников нацистов и мовы, которой они пользовались.

Вообще, до 2014 года мова была слабо распространена и представляла собой вынужденную необходимость для людей, которые хотят работать на государственной службе. Никто на бытовом уровне ею не пользовался. Это продолжается до сих пор в большей части Украины. На роликах пленные боевики ВСУ говорят по-русски.

Сам Зеленский долгое время был полностью русскоговорящим и по-украински не говорил совсем. Бывший руководитель его администрации жаловался, что они почти два года пытались научить Зеленского мове, потому что он совсем ее не знал, а при этом избирался на высшее должностное лицо.

Даже главная «говорящая голова» Украины Алексей Арестович говорит на русском, потому что основная его аудитория — проукраинская, но русскоязычная.

Владимир Зеленский в 2019 году / РИА «Новости»

Вот такой диссонанс, но он показывает одну простую вещь. То, что сейчас происходит, — это не украинский кризис, а гражданская война русского народа за политическое будущее.

Украинцы — русские, которых победил западный образ мысли, зомбировал. Западный образ мысли всегда диктовал России отказаться от своей истории, культуры и стать младоевропейцами.