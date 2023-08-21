Спецоперация 21 августа 2023, 20:28 Минус гуманность. Украина сделала выбор в пользу кассетных бомб WP: Украина признала, что бойцам ВСУ будет нетрудно пройти на цыпочках мимо мин РИА «Новости»

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Украина активно использует американские подарки — кассетные боеприпасы. Не останавливает даже то, что напороться на неразорвавшиеся снаряды могут сами бойцы ВСУ: руководство страны уверено, что они легко «пройдут на цыпочках» мимо смертоносных снарядов. А гибель мирных людей кажется украинцам нормальной ценой за «эффективное оружие».

Кассетная помощь без толку

Украинская армия получила обещанные кассетные боеприпасы от США. Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что снаряды «будут использоваться для прорыва линий обороны противника» — то есть для ударов по российским траншеям и минным полям, которые замедлили контрнаступление Украины, сообщила газета Washington Post.

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Украинцы обстреливали позиции россиян из американской самоходной гаубицы M109 Paladin. Она может стрелять кассетными боеприпасами на расстояние более 24 километров и регулировать ширину «разбрызгивания» бомбы в зависимости от команды оператора. Также используются гаубицы M777.

При этом сами солдаты ВСУ признают, что их огонь никак не вредит российским войскам: они узнают «кассетники» по характерному свисту и быстро прячутся в окопах. Украинцы надеются, что разбросанная начинка снарядов будет неприятным сюрпризом хотя бы для пехотинцев, если они решат пойти в наступление.

ВСУ пойдут на цыпочках

Военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли отметил, что ВСУ не экономят на подаренных боеприпасах и стреляют ими даже чаще, чем обычно. К том уже западные военные специалисты ставят под сомнение целесообразность использования кассетных снарядов там, где сами украинцы планируют маневрировать.

Однако высокопоставленные украинские военные и правительственные чиновники не жалеют слушать эти аргументы. Они заявили, что их войскам «уже приходилось на цыпочках пробираться через мины и растяжки», и неразорвавшаяся начинка кассетных снарядов — лишь незначительный риск.

Администрация президента США Джо Байдена этот оптимизм разделяет. По их мнению, позже все равно придется потратить время на разминирование территорий. На эти нужды Украине уже выделяли более 91 миллиона долларов.

Независимо от использования кассетных снарядов, эти районы все равно потребуют значительных восстановительных работ после конфликта. И мы предоставим помощь для поддержки будущих усилий Украины по разминированию. Неназванный высокопоставленный представитель США

Жизни людей ничего не значат

США перестали производить кассетные боеприпасы в 2016 году. Однако те, что были переданы Украине, намного старше. Чем дольше они пролежали на складе, тем выше вероятность, что они останутся неразорвавшимися после выстрела.

Это подтверждают и россияне: 20% боеприпасов с истекшим сроком годности или хранившихся в неподходящих условиях не разрываются. Каждый пятый снаряд ВСУ, выпущенный вблизи села Работино в Запорожской области, не сдетонировал.

Американские подарки представляют большую угрозу для мирных людей. Впрочем, не только американские: в 2022 году при штурме Изюма ВСУ использовали собственные запасы кассетных боеприпасов. Это привело к немалым жертвам среди гражданского населения города.

Ранения от кассетных боеприпасов очень опасны. Шрапнель наносит множественные осколочные повреждения, эти мелкие и глубокие раны сильно кровоточат и часто становятся смертельными.

Однако украинцев это не останавливает. Многие из них заявляют, что Украина имеет полное право использовать кассетные боеприпасы: «Возможно, это не гуманно, но все же наиболее эффективно».