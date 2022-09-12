Михаил Онуфриенко: показательный блэкаут стал предупреждением для ВСУ | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Михаил Онуфриенко: показательный блэкаут стал предупреждением для ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: ВС России устроили Украине показательный блэкаут

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Ракетчики и Воздушно-космические силы России устроили показательный блэкаут на половине территории Украины, подконтрольной киевскому режиму. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с «360» отметил, что мера стала «нашим предупреждением» на постоянные обстрелы Запорожской АЭС.

Далее — его прямая речь.

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Наши ракетчики и Воздушно-космические силы России устроили показательный блэкаут на половине территории, подконтрольной киевскому режиму. Аварийно останавливалась электростанция на подконтрольной территории, горели троллейбусы, выключался свет. Но это всего лишь предупреждение, может, несколько запоздалое, на постоянные обстрелы Запорожской АЭС.

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Две части Купянска

Город Купянск по-прежнему разделен на две части. Вооруженные силы России контролируют восточную.

РИА «Новости»

Продолжается эвакуация жителей <…> в Россию. Проблема первых суток решена, работают волонтеры и МЧС.

РИА «Новости»

Вооруженные силы хунты продолжают наступление на Красный Лиман. Населенный пункт обстреливают танки и артиллерия. Но уже третьи сутки ВС РФ сдерживают здесь порыв противника, и добиться успеха [ему] не удается.

Успехи спецназа «Ахмат» и Народной милиции ЛНР

В Соледаре Народная милиция Луганской Народной Республики и подразделения «Ахмат» взяли под свой контроль несколько многоэтажек.

Чуть южнее наши войска продолжают атаковать Зайцево и Николаев, пробиваясь к Артемовску. Южнее в недавно освобожденных Песках противник пытался прорваться ротой при поддержке бронетехники, но успеха не добился.

Под Угледаром вооруженные силы хунты перебрасывают резервы и снимают минные заграждения. В Покровск прибывают эшелоны с бронетехникой. Сообщается чуть ли не о 150 единицах. Это доказывает план вооруженных сил хунты осуществить прорыв на южном направлении, попытаться взять под контроль дорогу между Мариуполем и Донецком.

РИА «Новости»

Линия фронта стабилизировалась

На южном направлении обстановка стабильная, вооруженные силы хунты пытаются прощупывать нашу оборону малыми силами, не более роты — при поддержке бронетехники. Но откатываются, не добившись успеха. И подобные попытки они предпринимают на всех участках фронта. Но пока к попыткам наступать большими силами не переходят.

РИА «Новости»

В целом Генштаб хунты подтверждает наше наступление в районе Майорска, Красногоровки и Зайцево в свойственной им манере: «Войска наступают, но успеха не имели».

РИА «Новости»

Подводя итоги, можно сказать, что после достаточно трагических событий конца прошлой недели линия фронта стабилизировалась. Понятно, на каких позициях стороны будут находиться в ближайшее время. И ожидать крупных контрнаступательных операций ни с одной из сторон не следует.

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