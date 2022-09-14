Михаил Онуфриенко: наивность не доведет ВСУ до добра | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 23:30 Поделиться Telegram

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Viber Михаил Онуфриенко: наивность не доведет ВСУ до добра Военный аналитик Онуфриенко: контратаки ВСУ остаются безуспешными

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В Харьковской области появились кресты на вражеской бронетехнике. Это произошло не случайно, отметил в беседе с «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко. Бойцы украинских батальонов не даром копируют не только идеологию, но и нацистскую символику, являясь приемниками гитлеровцев. Но дела на линии фронта не в пользу ВСУ — их контратаки безуспешны.

Далее — прямая речь.

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Приемники гитлеровских нацистов

Кресты на вражеской бронетехнике в Харьковской области появились совершенно не случайно. Помните Высоцкого: «Идут по Украине солдаты группы центр». Вот они не даром копируют не только идеологию, но и символику, являясь приемниками гитлеровских нацистов.

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Обстановка на фронтах

Теперь о положении на фронтах. Прежде всего, в «ставке Гитлера» ходят упорные слухи о подготовке очередного десанта на Запорожскую атомную электростанцию. Около батальона сейчас концентрируют на правом берегу Днепра. Аналогично бросается постоянно в топку бойни за Херсон все новое и новое пушечное мясо, при этом значительно меньше появляется бронетехники, которую переправляют в район Сухого Ставка, где пытаются продвигаться вперед, невзирая ни на какие потери.

В целом же обстановка стабильная. Сейчас противник осваивает захваченные территории, по уверению их Генштаба, это порядка четырех тысяч квадратных километров. Я напомню, что нашими войсками за все время проведения спецоперации освобождено около 100 тысяч квадратных километров.

Напряженные участки

Что касается наиболее напряженного участка, то это, безусловно, Святогорск. Он сейчас находится, в общем-то, в серой зоне в силу того, что расположен на левом низком берегу. Правый, где расположена Святогорская лавра, контролируется противником, он на десятки метров выше, и поэтому весь город как на ладони. Там идут наиболее упорные схватки, постоянно разбивают понтонные переправы, но противник продолжает высаживаться на маломерных судах, на лодках, там узкий Северский Донецк, порядка 60 метров.

Вторая напряженная точка — это Красный Лиман. Тоже на левом берегу Северского Донца, только чуть южнее. Здесь противник предпринимает пятые сутки попытки атаковать, но безуспешно. Туда уже подошло наше подкрепление. В общем, населенный пункт плотно удерживается в наших руках.

Неудачные контратаки противника

Еще одна попытка контратаки была предпринята уже на правом берегу Северского Донца от Серебрянки на Белогоровку, но неудачно. Противник был отбит, с потерями отошел. Еще одна попытка атаки была в районе Спорного — здесь его отбросили с большими потерями. Бои идут между Иванодарьевкой и Спорным.

А вот еще южнее у противника, честно говоря, неприятности. Потому что, во-первых, в Саледаре наши войска продвинулись и заняли первый квартал многоэтажек, сейчас линия фронта проходит уже западнее карьера, в районе улицы Космонавтов. Что касается Артемовска, то здесь медленно наступают оркестранты «Вагнера». Они ведут бои на улице Патриса Лумумбы, медленно продвигаясь к Трубному Ставку. Чуть южнее идут бои за Зайцево, потому что «вагнеровцы» за последние сутки взяли не только Новоселовку Вторую, но и Николаевку к западу от Кодемы, и теперь ведут наступление на Зайцево еще и с юга.

Попытки контратаковать в районе Авдеевки на западной части взлетки донецкого аэропорта и в районе донецкой КАТ в Песках закончились для противника неудачей, тоже с потерями он вынужден был отойти. Заявления контратаки Марьинки были, но окончились безрезультатно.

Продолжается накопление техники, личного состава противника на Запорожском фронте. Здесь он, видимо, не оставляет попыток одновременно с высадкой диверсантов через Днепр в районе Энергодара атаковать наши позиции на всей протяженности линии фронта, при этом демонстративно проводит разминирование в районе Угледара. Уже пять суток разминирует, но в атаку не идет.

Вполне возможно, что атака будет произведена на других направлениях, потому что в общем-то опьяненные контрнаступлением в Генштабе хунты явно не оставляют попыток наступать и дальше. Даже ходят такие слухи, что они будут предпринимать любые усилья на Херсонском направлении для того, чтобы вынудить наши войска без боя оставить эту область. Это достаточно наивно, но, видимо, пьянство до добра не доводит.

А вот остатки своих боевых самолетов хунта бережет. По крайней мере, за последние несколько суток нам не удалось сбить ни одного самолета. Ми-8 в районе Кинбурнской косы Херсонской области наши ВКС таки подловили. Весь экипаж диверсантов, находившийся на борту — тех, кто выжил после атаки, — утонул.

И раз уж я начал с напоминания неофашистов, приемников СС, закончить хочу цитатой полковника Арестовича: «Коллаборанты, все вот эти <…> учителя, работники садиков — преступники. Не будет никаких сантиментов. Лучшее, что вы можете сделать, я хочу к ним обратиться, это свалить в вашу любимую Россию, потому что, в противном случае, погоды стоят такие, что это либо смерть, либо тюрьма». Конец цитаты. Я не хочу это комментировать.

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