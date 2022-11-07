Михаил Онуфриенко: обе стороны готовятся к наступлению на линии соприкосновения СВО | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 15:30 Михаил Онуфриенко: обе стороны готовятся к наступлению на линии соприкосновения СВО Военный аналитик Онуфриенко спрогнозировал скорое наступление ВС РФ и ВСУ

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После визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев ожидаемо усилилось давление украинских войск в Херсонской области. Находившие в тылу резервы сейчас перебрасывают к Партизанскому и в район Давыдова Брода. Об этом военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360», обобщив последние события спецоперации.

Далее — его прямая речь.

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Наши войска пытаются ракетно-артиллеристскими ударами снизить боевой потенциал противника, который намеревается возобновить активные бои за Херсон. На Купянском участке фронта временное затишье. ВСУ теряют здесь не только личный состав, который не жалеют, но и куда более дефицитную бронетехнику. Украинские войска проводят перегруппировку, подтягивают резервы, необходимые для восстановления боеспособности. Тем не менее продолжаются работы диверсионных групп, наносятся артиллеристские удары.

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Безнадежные вылазки противника

Была попытка атаковать наши позиции в районе Красного Лимана силами двух рот, но она тоже традиционно безуспешно провалилась. Аналогичные попытки были предприняты и в Соледаре, и под Артемовском. При этом основные силы ВСУ направили на укрепление Белогоровки и Бахмута. Противник делает вылазки, но безнадежно откатывается после получения очередного артиллеристского удара.

Артиллеристские дуэли не прекращаются

РИА "Новости"

Подразделения народной милиции ДНР продвинулись в направлении Майорска — это северо-западная окраина Горловки, бои за которую идут уже два месяца. Вооруженные столкновения осложняются тем, что буквально в нескольких километров западнее — Торец. Этот город находится под контролем хунты все эти годы и превращен в мощный укрепрайон. Идут бои на северных окраинах Павловки. По всему фронту не прекращаются артиллеристские дуэли. В Марьинке продолжаются бои в центре город. Здесь тоже о продвижении вперед ничего не известно.

Уже несколько дней бои носят позиционных характер, в целом по фронту нарастает напряжение. Обе стороны готовятся к наступлению.