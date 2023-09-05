Эксклюзив 05 сентября 2023, 17:38 Международное право против обращения Киева с военнопленными. Разбор полетов Корреспондент «360» Кононова: Украина нарушила нормы содержания военнопленных Телеканал «360»

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Российский солдат, побывавший в украинском плену, рассказал, как СБУ вымогала деньги у его родственников. Пленных держали на холоде и не кормили. И это притом, что Украина — участница Женевских конвенций. Что на самом деле происходит с бойцами в украинском плену? И как положено обращаться с военнопленными? Об этом рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Далее — ее прямая речь.

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Бывший военнопленный Виктор Раидин — житель Красноярска, мобилизованный. Его освободили по обмену летом. А в плен он попал в апреле в селе Водяное.

Работа на блогера или смерть

Виктор попал в подвал работающего с украинскими спецслужбами блогера Владимира Золкина. Он, пользуясь положением военнопленных, заставлял их принимать участие в съемках роликов для дискредитации российской армии. Вы понимаете, чем грозил отказ от участия в этом, так сказать, кинопроизводстве?

А однажды Раидину разрешили связаться с родными. Такого Виктор не ожидал. Сотрудник СБУ четко проинструктировал пленного.

«Позвонил в Telegram. Услышал мамин голос. Я нахожусь в плену. Тебе сейчас скинут номер счета. Обратись к Данилу, моему другу. Он объяснит, как перевести. Если ты не скинешь деньги, меня убьют. Вот так вот он сказал сказать. И я сказал», — вспоминает военнопленный.

Кормили плохо. Он очень радовался куску хлеба, который ему в день рождения вручил товарищ по несчастью. О голоде говорили и другие вернувшиеся из плена. Такого, конечно, быть не должно. В отношении военнопленных есть правила, признанные мировым сообществом. И мы проследим историю их создания.

Как военные конфликты пытались сделать гуманнее

Именно Россия внесла значительный вклад в гуманизацию обычаев войны. Стоит только вспомнить Петровскую эпоху. В XVIII веке самоуправство в отношении военнопленных каралось казнью через повешение.

И все же, когда в информационном поле говорят о попытках придать военным конфликтам гуманность, принято вспоминать швейцарского предпринимателя Анри Дюнана, который стал свидетелем крупнейшей битвы австро-франко-итальянской войны.

Он написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», которая была чрезвычайно популярна в Европе.

Дюнан вместе с добровольцами помогал раненым на поле боя. В 1863 году он основал Международный комитет Красного Креста. А позже была принята первая Женевская конвенция, которая защищала раненых и больных солдат.

Впоследствии правила обращения с пленными будут закреплены на Гаагской конференции 1899 года. Конференция, кстати, состоялась благодаря России.

И вот 1929 год. Душное лето, конец июля. Женева. Отсюда начинается история конвенции об обращении с военнопленными. Конвенция не заменяла, а лишь собирала воедино положения Гаагских правил.

Именно от участия в этой конвенции, 29-го года, откажется потом Сталин. И долгие годы ему будут вменять это в вину: мол, если бы Советский Союз принял иное решение, не погибло бы столько солдат Красной армии в немецком плену. Это феерический бред.

Во-первых, Советский Союз руководствовался Конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны от 1907 года. Ее ратифицировала тогда и Россия, и Германия. Там была глава вторая, где достаточно подробно регламентированы правила обращения с военнопленными. В мае 1908 года Совет народных комиссаров СССР подтвердил обязательства по соблюдению этой конвенции. Их и выполняли в годы Великой Отечественной.

Дикость на Нюрнбергском процессе

На международном военном трибунале в Нюрнберге защита на полном серьезе утверждала, что обвинения в жестоком обращении с советскими пленными должны быть сняты, потому что Советский Союз — не участник Женевской конвенции. При этом в самом документе указано: если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, положения остаются обязательными для всех воюющих, конвенцию подписавших.

Что же представляют из себя Женевские конвенции в наши дни? Их четыре. Сосредоточимся на той, что касается обращения с военнопленными.

«Военнопленные не могут быть подвергнуты ни физическим, ни психическим мучениям. Не могут быть унижены или привлечены к боевым действиям. Более того, военнопленным гарантируется право на защиту, питание и уход», — напомнил юрист-международник Георгий Цховребов.

Что же на практике?

Перед записью этой программы я нашла «Украинский канал», в котором более сотни тысяч подписчиков.

И это портал в ад. Глумление над пленными и погибшими — абсолютная норма для администраторов. А между смакованием кадров — реклама благотворительного аукциона на нужды ВСУ и розыгрыш призов. В качестве приза — картина Марины Чопей, написанная, по утверждению авторов публикации, на обломке российской ракеты, которую сбила украинская ПВО. Реклама, изуверские кадры, циничные комментарии в ленте идут друг за другом. Так выглядит расчеловечивание.

Изначально вообще был создан сайт по инициативе МВД Украины. Назывался он «Ищи своих». В описании проекта было сказано о гуманитарной направленности этого ресурса, якобы через него родственники могут найти информацию о пленных и погибших российских солдатах. А внутри — публикации с фотографиями останков погибших и циничные комментарии к ним. И среди кураторов не два-три больных на голову человека, а госструктура.

И тут возникает логичный вопрос: а кто должен стать дамокловым мечом в этой ситуации? А судьи кто? Может, европейские «гуманисты»?

А что Европа?

Помните, в ООН неоднократно выражали обеспокоенность тем, что происходит с российскими пленными на Украине. Как на это реагирует Европа? Никак. Хотя… Мы вполне можем представить, как кто-нибудь из западных кураторов периодически делает ночной звонок — выражает озабоченность Зеленскому. Мол, ну вы чего там, что это за видео у вас в соцсетях? Держите лицо, господа, не зря ж мы вас поддерживаем. А мы, знаете ли, люди цивилизованные. У нас и Женевские конвенции под подушкой лежат распечатанные.

Для пыли в глаза — публикация в журнале Economist. Тут рассказывается судьба пленного Андрея, который до прибытия в зону СВО отбывал наказание в тюрьме. А теперь вот в плену. Обратите внимание, как для западного читателя формируют образ. Сидел в тюрьме, все было плохо, пошел в бой — тоже все было плохо, и хорошую жизнь увидел только в образцовой львовской тюрьме.

Вернемся к международному гуманитарному праву. Никакой внятной системы наказания за несоблюдение норм международного гуманитарного права не существует. Формулировки расплывчаты. Документы, которые воспевают права человека и гуманность, превращаются с легкой руки Незалежной и ее покровителей в филькины грамоты.

А что, кстати, с военнопленными украинцами?

Самая показательная история произошла осенью 2022 года. В Сеть попали кадры, где украинцы выкидывают сухпаи армии России, выданные им по русской традиции на дорожку. Эти люди явно не знали голода в плену. Они и в плен готовы сдаваться, потому что уверены: ничего плохого не сделают.

Доказательством этому — востребованность частоты 149.200. Украинские бойцы настраиваются на частоту и вызывают «Волгу». «Волга» — это универсальный позывной, на который можно выходить в открытом эфире и договариваться о безопасном коридоре для сдачи в плен.

Почему так происходит? Вспомните роман «Война и мир» Льва Толстого. Есть там один момент. Кутузову докладывают о том, что взяты в плен семь тысяч французов. Он смотрит на эту толпу. Ясный, морозный день, пленные пытаются согреться у костров. И он обращается к своим офицерам, указывая на французов: «Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?»

Они люди. Вот и ответ на риторический вопрос.