Спецоперация 01 декабря 2022, 16:10 В США признали, что конфликт на Украине завершится после переговоров. Но этому мешают мечты Зеленского Доктор исторических наук Рогулев: США не нужно окончание конфликта на Украине РИА «Новости»

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Бывший глава Центрального разведывательного управления США заявил, что кризис на Украине закончится только благодаря переговорам. Но называть это призывом к диалогу с Россией для президента Владимира Зеленского пока рано, ведь именно американцы заинтересованы в продолжении боевых действий.

Россия и Украина пока не готовы

Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью немецкой газете Tagesspiegel рассказал, как Запад видит окончание украинского конфликта. По его мнению, это возможно лишь благодаря переговорам, однако ни российские власти, ни Украина пока не готовы к мирному урегулированию.

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«Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — подчеркнул генерал.

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Он добавил, что коллективный Запад будет и дальше помогать Киеву — как в финансовой, так и военной сфере. Экономическое давление на Москву также продолжится, заявил Петреус.

Владимир Зеленский / Telegram

Что мешает диалогу

Высказывания бывшего руководителя ЦРУ нельзя расценивать как намек Зеленскому от Запада начать переговоры, рассказал «360» заместитель директора Институт стран СНГ Владимир Жарихин. Это лишь личная позиция генерала, пусть и разумная.

«Переговорам по урегулированию конфликта сегодня мешают прямо противоположные позиции сторон. Пока Украина занимает крайне радикальную и абсолютно не жизненную позицию, вести переговоры практически невозможно. Ну что, разве мы будем вести переговоры при условии сдачи Крыма?» — объяснил он.

Для диалога необходима победа России в спецоперации, уверен эксперт. Тогда на киевский режим может надавить Вашингтон.

Но пока американцы не списывают Украину со счетов, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

К тому же США выгодно затягивание конфликта — и в экономическом, и в политическом смысле. <…> Им спешить некуда. <…> Для них это инструмент давления на Россию. Не будет этого — соответственно, инструмент давления исчезает Юрий Рогулев.

Позиция Киева

Когда в СМИ появилась информация о призывах Запада к Киеву пойти на контакт с Москвой, украинский лидер признал, что урегулирование вполне возможно. Но только при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения всех убытков.

Причем до этого Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Российская сторона же остается открытой к диалогу и не выдвигает никаких предварительных условий.