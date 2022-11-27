Эксклюзив 27 ноября 2022, 12:39 Мешающим волонтерам СВО бюрократам пора в окопы «Голос Мордора»: бюрократия убьет волонтерскую помощь для бойцов СВО РИА «Новости»

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Собирающие грузы для участников специальной военной операции волонтерские организации столкнулись с препятствием в лице чиновников. Бюрократы заблокировали поставку коптеров, приборов ночного видения и спальников. От волонтеров потребовали разрешительные документы на ввоз в Россию товаров двойного назначения. О проблемах на таможне говорили еще в мае, но тогда вопрос решить удалось. Сейчас бюрократическая машина снова затормозила. Возможно, разгон ей придаст хорошая скипидарная смазка или отправка чиновников на передовую. Об этом для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — его прямая речь.

Я уже давно писал, что государство Российское во многих аспектах своей жизни продолжает существовать в довоенном режиме. Как будто бы 24 февраля ничего и не произошло, продолжается мирная жизнь, в которую внесены лишь незначительные корректировки.

По ТВ идут музыкальные шоу, вернулся Малахов (там, правда, сейчас хоть иногда настоящих людей показывают, с Донбасса, прошедших СВО), а ТНТ продолжает весело шутить.

Но самое удивительное не то, что все остается без изменений в этом плане, а то, что государственно-бюрократическая машина не поменяла режима своей работы. Там тоже по-старому. циркуляры, постановления, инструкции и прочие стопки бумаг, которые российский чиновник любого ранга стремится выполнять безукоризненно. И не торопясь. Как бы не натворить чего.

Таможенники боятся подвоха

Поставок грузов от волонтерских организаций в зону СВО это тоже касается. Ну а чего они лезут в государственные дела со своими квадрокоптерами, приборами ночного видения, прицелами и теплыми шмотками? Нет ли тут намека на то, что государство не справляется? Надо все тщательно проверять! Вдруг подвох какой.

И вроде бы всю эту тему обсасывали и разбирали уже несколько месяцев назад. И все решили. Волонтерская помощь должна беспрепятственно идти в войска. Но, видать, прошло уже немало времени, а у каких-то чиновников короткая память — и все началось снова. Многодневные проверки, «низзя» и прочее. Тему приходится поднимать снова, и это крайне удивительно.

Господа-чиновники, да когда же вы уже поймете, что любая помощь бойцам в СВО жизненно необходима? Что нужно сделать, чтобы вы это поняли? Вас самих в окопы посадить на недельку? Если что — нормальный вариант, думаю, что может помочь.

И ведь ничего сверхъестественного от вас не требуется. Только быть гибче и шевелиться побыстрее. И непонятно, какой еще пинок для всего этого нужен. Вы как какой-то ржавый клапан, который невозможно открыть на полную. Надо смазать? Тогда, может, скипидаром?

Нельзя давить тех, кто реально помогает

И еще, что касается тезиса о том, что не все волонтеры добропорядочны. Конечно. Иначе и быть не может: 15 волонтеров делают свое дело честно и от души, а одна гнида маскируется волонтерством и набивает свои карманы. Так что, из-за одной гниды душить всех?

Мошенники были, есть и будут всегда. И с этим ничего не поделаешь, кроме как выявлять и ловить их. Но давить из-за этого тех, кто помогает бойцам на фронте, — преступление не меньшее, чем это мошенничество.