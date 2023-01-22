Эксклюзив 22 января 2023, 18:39 Медведь разбушевался. Россия взвинтила обороты на Украине Политолог Михайлов: на Западе поняли, что Россия взяла инициативу на Украине РИА «Новости»

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Российские военные активно давят позиции украинских боевиков по ряду направлений, уничтожая врага. Командование ВСУ проводит лихорадочную ротацию, пытаясь закрыть проблемные участки фронта в ожидании новых поставок бронетехники. Однако на Западе уже поняли, что инициативу в боевых действиях перехватила Россия, поэтому стараются как можно скорее что-то предпринять, сообщил «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Рассматривая сегодняшний брифинг Минобороны, сложно что-то комментировать негативно. Краснолиманское, Донецкое, Херсонское, Запорожское и Харьковское направления — мы везде взяли оперативную инициативу. По всей линии боевого соприкосновения проводим либо наступательные, либо оборонительно-наступательные действия. Это признают уже и в украинских вооруженных силах.

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Повсеместно звучит информация в западных СМИ: Россия набирает обороты, русский медведь разбушевался.

ВСУ не позволят получить западное оружие

Особенно радует продвижение наших военных в Запорожской области и на Донецком направлении. Есть понимание, что там мы готовим большое наступление. Согласен с аналитиками, утверждавшими в голос, что Украине не дадут времени для сбора военной помощи, которая пойдет для их наступления на Южном фронте. Как они всегда кричали, на Крымском направлении. Это вряд ли произойдет.

Самые боеспособные части Украины перебрасывают на Донецкое направление, на границу с Белоруссией, оголяя другие участки фронта.

Мы наблюдаем за мобилизацией на Украине, их мобилизованные граждане будут худшими из худших. Каждый доклад Министерства обороны России говорит о приближении конца.

Россия завладела инициативой

Каждый день уничтожаются трехзначные цифры живой силы ВСУ, системы залпового огня — как последние оставшиеся советско-российского производства, так и из западных поставок.

Неслучайно Запад пытается что-то предпринять. Но там идет масса несогласований, они прекрасно понимают, что русские взяли инициативу.

И не дай бог, чтобы русские в ответ на поставки танков пришли в саму Европу. Возгласы об этом все чаще звучат в европейском политическом истеблишменте.