Спецоперация: события на фронте, положение сил | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 00:07 Поделиться Telegram

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Viber Медленно, но верно. ВС России провели работу над ошибками в ходе спецоперации Военный аналитик Онуфриенко предрек тяжелые боевые действия в рамках СВО

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Российские военные вместе с властями освобожденных территорий и местными жителями начали возводить серьезные и долговременные укрепрайоны. ВС России медленно, но двигаются вперед, рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Нехватка личного состава и неравные бои

Впервые за все время проведения спецоперации я своими глазами наблюдал, как наши вооруженные силы при помощи местных властей и местных жителей начинают возводить долговременные укрепрайоны, рассчитанные на действительно серьезные атаки противника. До сих пор этого не делали, а те действия, которые предпринимаются сейчас, уже запоздали. В результате в бое за Херсон, где подобное не производили, как и ожидалось, противник ударил во фланг нашей группировки со стороны Давыдова Брода и в результате вышел к Днепру. Чтобы избежать окружения, наши вооруженные силы оставили населенный пункт Дудчаны и множество других. Захвачены населенные пункты Давыдов Брод, Большая и Малая Александровка, Червоное, Дудчаны, Петровка, Любимовка, Миролюбовка, Золотая Балка и так далее.

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До Берислава вооруженным силам хунты остается менее 30 километров. Сейчас на новой линии обороны возводят укрепления, но при этом нашим войскам катастрофически не хватает личного состава. Согласно Боевому уставу Сухопутных войск СССР 1982 года, зона ответственности мотострелкового батальона составляет пять километров по фронту и три в глубину. Ничего подобного здесь нет. Наши войска ведут боевые действия с многократно превосходящими силами противника, при этом плотность наших вооруженных сил в несколько раз меньше, чем положено по Уставу 1982 года.

РИА «Новости»

Медленное продвижение вперед

На территории Харьковской области, с которой я вернулся, тоже без перемен. Все ожидаемо, ни о каком контрнаступлении, даже локальном, не может быть и речи. Там тоже возводят долговременные оборонительные сооружения — эшелонированную линию обороны. Делают то, чего не делали никогда ранее. Это необходимо делать, потому что это неизбежно даст результат, остановив наступление противника.

На Запорожском фронте пока все остается стабильно. Там идут бои в районе между Ореховом и Гуляйполем, но это прощупывание нашей обороны, которое производится не один месяц. Это уже проверенная тактика противника — нащупывание слабых мест с целью нанесения возможного удара. Что же касается успехов, то вот этот наглядный пример происходит в Донбассе. Там, где нам удалось сосредоточить минимально достаточное количество личного состава и огневых средств, наши войска продолжают пусть и медленное, но наступление.

Западнее Песок первый армейский корпус продолжает зачистку Первомайского, взяли под контроль больше половины населенного пункта — уже до выхода на Водяное. Суть в том, что после зачистки Первомайского наши войска выходят к Нетайлово, а группировка в Опытном и Водяном, которые расположены севернее, у противника приобретает катастрофическое положение, оттуда лучше отойти, потому что снабжение возможно только через Авдеевку. А если наш Генеральный штаб примет решение усилить это направление и действительно осуществить наступление на север, то это выход к Орловке с дальнейшим окружением уже всего авдеевского укрепрайона, который сегодня снабжается только по одному направлению — через Орловку.

РИА «Новости»

Перспективы наступления и гражданская война

Ну и «оркестранты Вагнера» и в Бахмуте, который все еще не Артемовск, и в Соледаре демонстрируют успех в активной обороне. Все попытки контрнаступления противника отбиты, ни один километр, ни одна сотня метров, взятая нашими войсками под контроль ранее, не утрачена. Продолжаются бои с перспективой дальнейшего наступления. Опять же — все упирается в недостаток сил и средств у «оркестрантов». Причины очевидны, и о них мы говорили не раз. Но самое главное — пришло осознание двух основных причин, по которым спецоперация развивается вовсе не по тому плану, который предполагалось принять.

Первая ошибка [заключается в ожидании того], что местные власти поддержат Россию и наши войска сразу после того, как мы пойдем вперед. Ничего подобного не произошло, за треть века воспитано совершенно другое поколение чиновников и казнокрадов, которые понимают, что с приходом России их бизнес-империи рухнут.

Вторая причина — в том, что только сейчас приходит осознание (не к нам, а именно к высшему военно-политическому руководству страны), что мы сражаемся с такими же русскими людьми, ДНК которых неотличима от наших. У них другие ценности, за треть века и два Майдана им внесли в головы другие системы ценностей, другие идеалы, но суть в том, что воевать они умеют. Никакого аналогичного примера грузинской армии 2008 года здесь не будет. Нам предстоят тяжелые боевые действия и, к сожалению, это гражданская война.

Днем в среду Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ с беспилотниками Bayraktar. Цель поразили при помощи ракетного комплекса «Искандер».

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