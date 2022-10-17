Мастера пиара. Западные СМИ бесперебойно транслируют точку зрения Киева, но искажают информацию из России | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 19:45 (обновлено: 17 октября 2022, 21:49) Мастера пиара. Западные СМИ бесперебойно транслируют точку зрения Киева, но искажают информацию из России Публицист Новоселов: западные СМИ бесперебойно транслируют точку зрения Киева

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» ответил на вопрос, извлекут ли жители России уроки из конфликта с Украиной, и если да, то какие.

Россия, несомненно, извлечет и уже извлекла многие уроки из этого конфликта. Один из наиболее важных связан с освещением военной операции в прессе, то есть с пиаром. Как оказалось, пиар — важнейший элемент для быстрого успеха и безоговорочного одобрения международного сообщества. Проще говоря, лучше было все-таки принести на Генассамблею ООН пробирку со стиральным порошком.

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В русскоязычном мире действия Москвы адекватно освещают и объясняют. Однако в англоязычном мире дела обстоят совершенно иначе. Немногие англоязычные СМИ из России запрещены и не имеют возможности транслировать российскую точку зрения на крупнейших мировых платформах социальных сетей. В то время как западные новостные агентства бесперебойно транслируют точку зрения Киева, искажают информацию из России и крайне вольно интерпретируют высказывания российских официальных лиц.

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Мы надеялись, что люди на Западе увидят истину и поймут реальные причины спецоперации, но они предпочли просто слушать свои СМИ. На самом деле там украинский кризис не особо интересен жителям, особенно США. Они слышали где-то что-то об этом конфликте, но им совершенно неинтересен контекст истории. Однако это означает, что они соглашаются с точкой зрения, предлагаемой их средствами массовой информации, и не идут против общественного мнения. В общем, получается такая пассивная поддержка.

Конечно, сомневающиеся есть, но их число растет слишком медленно. Постепенное изменение отношения к спецоперации в основном связано не с тем, что население западных стран осознает неправоту своих СМИ, а просто с тем, что они не хотят снижать свой уровень жизни из-за конфликта, который их не особенно волнует.

РИА «Новости»

Тем не менее российскому руководству стоило бы извлечь урок из беспрецедентной атаки крупнейших мировых СМИ и в будущем уделять больше внимания пиару. Да, «действия говорят за себя лучше, чем слова», но не стоит забывать, что в западной прессе сидят мастера пиара с многолетним опытом, которые способны представить что угодно в любом свете.

Что касается истины, справедливости и беспристрастности, то этих понятий для них, видимо, не существует.

Были бы «друзья Украины» так же решительно настроены, если бы вместо России эту спецоперацию проводили США? С той же самой целью прекратить кровопролитие, уничтожить рассадник нацистов и демилитаризовать воинственное и враждебное государство?

Была бы Европа так настроена помогать Украине, если бы мировые СМИ освещали зверства киевского режима, беспрецедентную коррупцию, убийства журналистов, призывы к геноциду, разгон оппозиционных партий и другие «достижения украинской демократии»?

Все дело в информационном фоне. И нельзя отрицать, что западные СМИ действительно влияют на весь мир. Вопрос только в том, от кого зависит их повестка?

РИА «Новости»

Выучит ли Россия этот урок? Прикрывать свои дела красивыми словами не в русских традициях, но мир меняется, так что кто знает. Остается надеяться, что нашим детям доведется жить в лучшем мире, где России вообще не придется принимать подобных решений.