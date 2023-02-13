Эксклюзив 13 февраля 2023, 22:10 Оставшимся в Артемовске ВСУ предрекли массовое уничтожение Политолог Михайлов: окружение Артемовска — решенный вопрос после взятия Красной Горы РИА «Новости»

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Переход под контроль российской армии поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике поставил окончательную точку в вопросе окружения Артемовска. Об этом заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя последнюю сводку Минобороны России.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Неминуемая зачистка

Освобождение поселка Красная Гора рядом с Артемовском говорит прежде всего о том, что участь оставшихся в городе украинских военных предрешена. Это так называемый «северо-бахмутский» гарнизон, куда после Соледара [командование ВСУ] стянуло войска в район Красной Горы, Прасковеевки и Благодатного.

Там было сконцентрировано порядка 12 тысяч украинских военных. Потери составили 70%. До максимального уничтожения остались считаные дни. Окружение Артемовска произойдет через день, два или три. Если сейчас окончательно гарнизон не сдастся.

Вопли укронацистов, которые сейчас грозятся своим депутатам вернуться и вырезать всю украинскую Раду, которая их сюда послала и не вывела, говорят о том, что их моральный дух упал.

РИА «Новости»

Но они сражались. Это признают и наши военные, что [ВСУ] ведут бои достойно, но у них не хватает боеприпасов, питания, медикаментов. Поэтому они просто гибнут, можно сказать, ни за что. Их просто уничтожают.

Им предлагали сдаться, но они отказались. Поэтому зачистка неминуема. Может быть, наши дадут им время еще подумать. Хотя вряд ли.

Думаю, что день-два, и все закончится. Красная Гора — это очень весомый вклад в освобождение Артемовска и его окружение.

Серьезные потери

На Донецком направлении говорится о потерях 150 человек живой силы за сутки. Это больше роты, но не так уж много на фоне остальных потерь, которые происходят на фронте. Мы видим, что в некоторых местах погибает больше.

По большому счету, сейчас идет избиение младенцев. Российские военные не могут сбить тот накал страстей, всю накопленную ярость и ненависть к нацистам, которые творили весь беспредел в течение восьми лет и продолжили с начала проведения специальной военной операции, уничтожая мирное население.

Много или мало 150 человек? Здесь можно отметить, что это в любом случае гибель молодых парней, которым предлагали сохранить жизнь, но они не пошли на это и выбрали смерть.

Эта массовая гибель, может быть, вынудит кого-то из оставшихся поднять белый флаг. Иначе полягут все.