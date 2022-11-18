Спецоперация 18 ноября 2022, 13:19 МАГАТЭ сменило науку на политику. Антироссийская пропаганда встала на ядерные рельсы Политолог Мезюхо заявил, что Россия может обеспечить безопасность на территории ЗАЭС Викимедиа

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МАГАТЭ предложило России отказаться от Запорожской АЭС. Похоже, международное агентство решило сменить атомную энергию на политику и теперь отчаянно подыгрывает антироссийской пропаганде. Разумеется, таким рекомендациям никто следовать не намерен — станция находится на территории субъекта Федерации.

России предложили уйти с ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий на владение Запорожской атомной энергостанцией».

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Также в документе выразили серьезную озабоченность неприемлемым давлением на украинский персонал АЭС и случаями его задержания, частными нарушениями внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах.

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При этом в тексте резолюции Совета МАГАТЭ традиционно не уточнили, кто занимается постоянными обстрелами станции. Факты о давлении на персонал также не представили.

Рафаэль Гросси и члены миссии МАГАТЭ на ЗАЭС / Викимедиа

Комиссия с завязанными глазами

Самая крупная в Европе, Запорожская атомная энергостанция перешла под контроль российских войск в начале марта этого года. С тех пор ее обстреливают ВСУ.

В начале сентября на объект прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Несмотря на гарантии безопасности российских властей, эксперты решили ехать через Киев, где побывали на приеме у президента Украины Владимира Зеленского.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси) и делегаты (МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории ЗАЭС / РИА «Новости»

По итогам визита специалисты подтвердили факт обстрелов ЗАЭС, однако деликатно не стали уточнять, кто именно стрелял по атомной станции. Вокруг нее предложили создать зону ядерной безопасности и защиты.

Позже представители агентства посетили Украину в поисках «грязной бомбы». Разумеется, признаков «незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации», они не выявили.

МАГАТЭ играет в политику

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с «360» отметил, что Международное агентство по атомной энергии явно превышает свои полномочия.

Политикой занимаются Организация Объединенных Наций, Совет безопасности ООН, иногда даже Генеральная ассамблея, но уж никак не структура, созданная для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии Иван Мезюхо.

Впору говорить о том, что глава МАГАТЭ исполняет политические директивы со стороны Соединенных Штатов Америки: подыгрывает антироссийской пропаганде и не выполняет возложенные на него функции. Похоже, Гросси надо в отставку, отметил политолог.

Запорожская атомная энергостанция / Викимедиа

ЗАЭС стоит на российской земле

Мезюхо уточнил, что фактически никаких рычагов давления для того, чтобы побудить Россию уйти с Запорожской атомной энергостанции, у МАГАТЭ нет. Запорожская область — неотъемлемая часть Российской Федерации.

«Возможно в будущем это агентство может выступить инициатором санкций против российского государства. И это еще раз подтвердит, что организация занимается не развитием сотрудничества, а политической деятельностью», — добавил эксперт.

По его мнению, именно по этим причинам МАГАТЭ не обращала внимания на действия ВСУ. Гросси поставили соответствующую задачу: не замечать преступлений Украины и производить контент по обвинению России.

Парадоксально, но пока украинцы обстреливают станцию, российскую сторону упрекают в том, что она не может обеспечить нормальную работу и безопасность объекта. Политолог заявил, что эти упреки абсолютно беспочвенны.

Имеющихся у России сил и средств достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность на территории ЗАЭС. Подчеркну: это наша территория, наша атомная электростанция, находящаяся в субъекте Федерации, и не МАГАТЭ обсуждать такие вопросы Иван Мезюхо.

По словам Мезюхо, Международное агентство по атомной энергии должно быть удовлетворено уже тем, что ее в принципе допустили на территорию АЭС. Это был жест доброй воли, хотя Москва могла этого и не делать.