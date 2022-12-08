Эксклюзив 08 декабря 2022, 14:00 «Ложь ходит на гнилых ногах». Украина транслирует дефективную реальность, а Запад верит Политолог Маркелов счел обвинение России в геноциде планом перетянуть внимание на Украину РИА «Новости»

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Решение комитета по международным делам американского сената поддержать резолюцию с обвинениями России в геноциде украинского народа укладывается в концепцию методов современной информационной войны. Идет борьба за перетягивание внимания мировой общественности, в которой Украина не гнушается применять самые подлые методы, заявил «360» политический советник Сергей Маркелов.

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Далее — прямая речь.

Борьба за внимание мира

Идет борьба за повестку. Россия опровергает выступления Украины, все резолюции и активности, а они придумывают еще. Это одна из ветвей борьбы за число сигналов, которые лягут в общую копилку, о том, кто хуже выглядит в нынешней ситуации.

Понятно, что Украина не сама придумала историю с геноцидом. От них такое заявление звучит смешно, но для усиления своих позиций и мобилизации мира в свою сторону Киев их делает. Там не смотрят на справедливость заявлений и степень правдивости. Дело не в этом.

Им просто нужно постоянно муссировать тему для мировой общественности, вокруг которой будут докручивать все эти нюансы. В том числе финансовой повестки, чтобы деньги давали. Чтобы мир постоянно напрягался и помогал Украине.

Вот на что все это направлено. Все эти сигналы появляются регулярно, они не все срабатывают, идет постоянная подпитка в надежде, что какой-то срезонирует.

Сегодня мир не фактологических событий, а интерпретаций. Вбрасывай что хочу, расшифровывай что хочу.

Ничего не вижу и не слышу — тактика Запада

Они попробовали вариант с Бучей — не получилось, с Мариуполем — не получилось. Украина пробует дальше, надеясь, что с какими-то сигналами получится сыграть вдолгую.

Думают, что может получиться. Никто в мире не понимает слово «геноцид», но в итоге эту тему можно постоянно наполнять. Что-то Россия сделает — действия сразу притянут к геноциду.

Почему мир не обращал внимания на события в Донбассе в 2014 году? Тогда никто не знал, куда эта кривая выведет.

Все думали, будто это очередное Приднестровье. А до 2022 года на Украину все время шли поставки оружия, совершенствовали управление их вооруженными силами.

Россия показывала доказательства о непричастности к событиям в Буче, в Мариуполе, к обстрелам ЗАЭС, но реакция Запада одна: ничего не вижу, как в детской игре. Если смотреть украинские каналы, то там говорят о том, что мы сами себя обстреливаем. Вот настолько они приняли эту дефективную реальность.