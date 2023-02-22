Эксклюзив 22 февраля 2023, 18:57 Линия судьбы и обороны. Крым оградят от нападок украинской армии Политолог Марков: линия обороны Крыма может пригодиться уже в конце весны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале строительства оборонительной линии полуострова. Таким образом крымчан обезопасят от возможных атак ВСУ. Политолог Сергей Марков рассказал «360», что фортификационные сооружения могут понадобиться довольно скоро.

Далее — прямая речь.

Линия обороны Крыма нужна к маю

Крымская линия обороны должна будет уберечь полуостров от атак украинской армии. Строить фортификационные сооружения будут достаточно быстро, ведь Сергей Аксенов — эффективный менеджер.

К примеру, он великолепно решил проблему с границей между Запорожской, Херсонской областями и полуостровом. Там была ужасная ситуация, с которой крымский глава хорошо разобрался.

Возведение разных участков линии обороны может занять от недели до месяца. А вот пригодиться система оборонительных сооружений может уже к маю этого года.

Напомню, власти Украины и США анонсировали в конце весны — начале лета наступление ВСУ в направлении Мелитополя, Брянска и Крыма.

Украина живет по принципу тоталитарного государства, она стремится получить победу любой ценой. Там призвали на военную службу уже более миллиона человек.