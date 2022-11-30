Эксклюзив 30 ноября 2022, 18:06 Легкой зимы для ВСУ не будет. Российские военные перехватили инициативу в зоне СВО Военный эксперт Дандыкин: украинским военным не получится отсидеться с наступлением зимы

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Российские военные перехватывают инициативу по всем направлениям в зоне спецоперации, рассказал «360» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ выдыхаются и с наступлением зимы их положение не улучшится.

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ВСУ не удастся улучшить ситуацию

Сейчас ситуация на фронтах такая, что, на мой взгляд, противник начинает выдыхаться. Очевидно, это не только климатические условия, на которые они жалуются, что там по пояс в воде и так далее. Дальше будут холода. Сейчас мы постепенно перехватываем инициативу.

Это касается не только Донецкого направления, хотя оно главное в СВО. Я смотрю, все получается — они пытаются перебросить резервы с Херсонского направления. Это тоже опасно: уйдут, а место пусто не бывает.

РИА «Новости»

Завтра наступает первый зимний месяц, в какой-то степени он будет определяющим — с точки зрения того, какими будут наши действия. Они, конечно, хотели бы уйти на зимние каникулы, отсидеться, получить новое снаряжение, боеприпасы и так далее.

На мой взгляд, такой возможности им предоставлять не надо. Нужно использовать подготовленные резервы, надо бить по противнику. Думаю, мы скоро увидим и мощь нашего оружия, и стойкость наших бойцов и командиров в еще большей мере.

Постепенно инициатива переходит на нашу сторону

Легкой зимы для Украины не будет

Уничтожая склады (склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица» — прим. ред.), конечно, снизят интенсивность [обстрелов со стороны ВСУ]. Там еще подавляют сами артустановки — это тоже важно.

[Украинские военные] не получают боезапасы, не получают ракеты, снаряды — это и удары по железнодорожным сетям в Кривом Роге, и многое другое. Думаю, такие удары будут наносить постоянно, но в какой-то степени это будут массированные удары.

Легкой зимы, когда они могут проявлять несокрушимость в палатках, не будет. Все их определенные замыслы и провокации, которые они готовят, не состоятся, либо эти попытки сведут к нулю.