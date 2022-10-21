Россия бросила вызов лидерству Запада в современной цивилизации. Оно завело мир в тупик | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 19:21 Россия бросила вызов лидерству Запада в современной цивилизации. Оно завело мир в тупик Публицист Новоселов: большая часть населения Земли болеет за Россию РИА «Новости»

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Какие страны поддерживают украинский конфликт и делают все, чтобы он продолжался как можно дольше, ведь кровопролитие им выгодно? А кто болеет за Россию и надеется на освобождение из цепей однополярного мир? На эти вопросы публицист Иван Новоселов ответил в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Конфликт на Украине начался давно. Если мы говорим об участии России, то она вступила в него с целью защитить пророссийских жителей страны от националистически настроенной части населения. Россия не поддерживает конфликт на Украине, но участвует и открыто предлагает разрешить его мирным путем.

Конфликт не ограничивается Россией и Украиной. Более 20 стран Запада оказывают Киеву военную помощь, в качестве основного спонсора выступают Соединенные Штаты Америки. Таким образом, этот конфликт можно рассматривать и как опосредованный конфликт между Россией и западной коалицией во главе с США.

Эта коалиция контролирует большую часть мировых СМИ и претендует на роль мировой полиции нравов, а вся ее пропагандистская мощь сейчас направлена против нашей страны.

РИА «Новости»

Члены этой проукраинской коалиции многократно прибегали к военному вмешательству в дела третьих стран, используя подложные предлоги и заявления о несоответствии «демократическим стандартам», который определяются самими членами этой коалиции. Невзирая на этот факт, они отказывают России в праве предотвратить геноцид на Украине и защитить русскоговорящее население.

У некоторых из этих стран есть собственные мотивы, некоторыми движет иррациональная русофобия. А некоторые были просто по инерции вовлечены в конфликт союзниками.

Эти страны подливают масло в огонь так быстро, как только могут. Они знают, что у них нет шансов повлиять на конечный результат, не рискуя собственной безопасностью. Поэтому просто делают все возможное, чтобы затянуть этот конфликт, сделать его максимально кровавым и разрушительным и вбить клин между русским и украинским народами как можно глубже.

Их не интересует благополучие Украины или украинского народа. Их не интересуют свобода и демократия. Их не интересует мир. Они просто следуют курсу, установленному их лидером. И этот лидер — Соединенные Штаты Америки.

РИА «Новости»

Многие из этих стран уже страдают от огромных экономических потерь и снижения качества жизни, но лидер получил множество экономических выгод и стремится к еще большему. Ослабление России как геополитического противника стало приятным бонусом для США, однако, если посмотреть на финансовую сторону конфликта, мы увидим, насколько он оказался выгоден для них.

Запад претендует на ведущую роль в современной цивилизации, называя свои ценности благородными, а систему управления — идеальной. Но его лидерство привело мир к тупиковому пути развития, на котором мы сейчас стоим.

Поддержка украинского конфликта и вливание миллиардов долларов в Украину показывают, что Западу важнее раздуть кровопролитие, чем, например, помочь населению стран третьего мира, которое живет в глубокой нищете и работает для обеспечения всем необходимым «коллективного Запада», строящего свое дутое благосостояние на страданиях других.

Россия бросила вызов этому лидерству, Россия бросила вызов западному мировому порядку, Россия осмелилась выступить в защиту своих людей и ценностей, поэтому Россия стала главной мишенью.

Однако в своем противостоянии с Западом Россия не одинока. Что касается украинского конфликта, то большинство стран относится к нему нейтрально и просто хочет, чтобы он поскорее закончился миром. Большая часть населения Земли болеет за Россию и надеется на освобождение из цепей однополярного мира.