Эксклюзив 13 марта 2023, 19:11 Крышка скоро захлопнется. Котел в Артемовске станет началом конца для режима Зеленского Рогов: котел в Артемовске станет началом конца для режима Зеленского Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске / РИА «Новости»

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Боевики ВСУ в Артемовске могут скоро оказаться в «котле», то есть в окружении. Об этом рассказал командир одного из подразделений украинской армии Денис Ярославский. По его словам, повторяется ситуация, которая произошла в Дебальцеве в 2015 году. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил «360», почему вероятность такого исхода для сил противника крайне высока.

Далее — прямая речь.

Котловодцы в обороне

Да, такой прогноз возможен. Мы знаем, что высокопоставленные чиновники армии [президента Украины] Владимира Зеленского — знатные котловодцы. Их именно так и называют — не полководцами, а котловодцами, то есть военачальниками, которые заводят своих подчиненных всегда в котлы.

Там сейчас складывается интересная ситуация. На совещаниях [главком ВСУ] Валерий Залужный выступает категорически против удержания Артемовска и призывает вывести оттуда остатки гарнизона, но Зеленский при поддержке [командующего Сухопутными войсками ВСУ] Сырского, понимающего, что есть возможность занять место Залужного, давит другую линию.

Ими сейчас и поднимается вопрос актуальности обороны Артемовска любой ценой и переброски туда любого числа боевиков ВСУ, чтобы не только удержать этот населенный пункт, но еще контратаковать непосредственно штурмовиков ЧВК «Вагнер» и другие российские подразделения, находящиеся рядом.

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Банковая на панике

У Зеленского и его окружения сегодня возникла большая паника на предмет того, что Запад их, грубо говоря, слил. Запад больше не хочет сильно поддерживать Зеленского как главу марионеточного режима, поставленного ими же самими ранее. Ставка делается на других миньонов политического украинства.

Косвенным подтверждением этого стало то, что «Оскар» (в номинации «Лучший документальный фильм» — прим. ред.) получил фильм про Навального, а Зеленскому даже не дали возможности выступить. Притом что раньше он толкал речи везде, где только можно, на любых мероприятиях.

Поскольку начался такой слив, Зеленскому и его команде надо по-любому актуализировать внимание на Западе к персоне украинского президента, и «перемога» в Артемовске может дать ему возможность вернуться в актуальную повестку для западного истеблишмента и политического сообщества. И в таком деле за ценой Зеленский не постоит.

Китель с шевроном Вооруженных сил Австрии на территории села Берховка в районе Артемовска / РИА «Новости»

Тем временем боевики Зеленского терпят поражение, живая сила перемалывается быстро. Поэтому параллельно боевым действиям там идет переброска [резервов ВСУ] с Запорожского направления — мы видим это постоянно.

Думаю, впереди большое столкновение и число перемолотых украинских боевиков будет исчисляться десятками тысяч. Понятное дело, что некоторые остатки попадут в котел, и тогда это станет началом конца режима Зеленского.