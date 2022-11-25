Эксклюзив 25 ноября 2022, 17:50 «Крепкий орешек». Взятие Торецка станет серьезным ударом по ВСУ Военный аналитик Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут в клещи мощный укрепрайон ВСУ

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Российские войска начали обходить Торецк — город в Бахмутском районе Донецкой области — с севера, беря его в клещи. Это «крепкий орешек» и мощный укрепрайон, из которого восемь лет ВСУ обстреливали Горловку. О раскладе сил и ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

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Далее — прямая речь.

Российские военные окружают Торецк

Разобравшись с Майорском на северо-западе Горловки, наши войска всерьез взялись за Курдюмовку. Вынудив вооруженные силы хунты оставить пять взводно-опорных пунктов.

Таким образом, наши войска постепенно защищают территорию к югу от Бахмута и обходят Торецк с севера, беря его в клещи. Это крепкий орешек и мощный укрепрайон, из которого восемь лет обстреливалась Горловка. Да и не только она.

РИА «Новости»

Ну и, понимая угрозу, сейчас ВСУ усиливаются в этом городе минимум двумя батальонами в дополнение к пятому отдельному штурмовому полку, который занимает этот укрепрайон.

Севернее же, в Бахмуте, который постепенно становится Артемовском, «Вагнер» контролирует мусоросортировочный завод, мебельную фабрику, завод стройкерамики и асфальтовый. На очереди завод шампанских вин. И вопрос, уцелеет ли там хоть одна бутылка, чтобы отпраздновать освобождение еще и этого предприятия, остается открытым.

Сватовское направление

На Сватовском направлении продолжается создание мощного укрепрайона, так как угроза большого наступления сил хунты в ближайшие недели остается реальностью. Именно до начала декабря, так как в Киеве тешат себя иллюзиями о том, что морозы скуют землю до того, как наши вооруженные силы будут усилены прошедшими подготовку резервистами.

Это, по-моему, тщетная надежда, тем не менее подкрепление на это направление постоянно прибывает.

При этом от Купянска до Красного Лимана продолжатся блошиные наскоки ВСУ. Иногда даже силами до двух рот. Это, прямо скажем, не способствует поднятию боевого духа вояк хунты, поскольку возвращаются каждый раз не все. А успехом ни одна из атак завершиться не может.

В целом линия фронта не меняется от Херсона до Донецкого направления и далее — на север. Что не отменяет медленного продвижения наших войск и в Новомихайловке, и в Марьинке, и под Северском, и в Первомайском.

Ситуация в Киеве

Наступление идет медленно, с тяжелыми боями, но оно продолжается. В Киеве и других городах, контролируемым режимом Владимира Зеленского, постоянно проходят митинги, на которых родственники военнослужащих требуют сообщить хоть какую-то информацию о пропавших без вести.

Там законодательно определено, что информация о состоянии вояк хунты в течение трех месяцев может не сообщаться родным. Но фактически мы понимаем, что те из боевиков ВСУ, которые не выходят на связь, мертвы. Об этом только их родственники не знают.

РИА «Новости»

В Одессе подпольщики расклеивают по городу провокационные листовки. Кроме того, открылись так называемые пункты непоколебимости, где люди должны были согреваться и заряжать свои мобильные телефоны.

Но они не работают, так как света нет. При этом половина жилых домов в Киеве остаются без электричества. Аналогичные проблемы — в других городах.