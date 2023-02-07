Спецоперация 07 февраля 2023, 16:01 Огонь на поражение. «Краснополь» против Abrams и Leopard Военный эксперт Орлов: «Краснополь» отлично справится с поражением танков Abrams и Leopard РИА «Новости»

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Еще в прошлом году предприятия российского военно-промышленного комплекса в несколько раз увеличили производство высокоточных снарядов «Краснополь», сообщил источник РИА Новости. «360» выяснил, насколько эффективным это российское оружие будет против западных танков Abrams и Leopard.

Врешь — не уйдешь

«Краснополь» — управляемый корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров. Сфера его применения включает в себя поражение с первого выстрела бронированных целей — как стационарных, так и движущихся.

Точность стрельбы российских гаубиц за счет автоматизированных систем управления огнем в сочетании с такими «умными» боеприпасами (есть еще «Грань» и «Китолов-2») достигла 96% в 2021 году. В «Ростехе» отмечали, что среди иностранных гаубиц максимальная точность заявлена для американских артсистем, использующих управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur, — всего 92%.

Как же удается наносить удар без промаха по движущейся цели и с расстояния в 25 километров?

«Реактивный снаряд корректирует свое положение по цели на финальном участке полета с помощью отраженного лазерного излучения», — кратко сформулировал принцип действия этого оружия эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Физически изменение траектории на конечном этапе полета происходит за счет аэродинамических рулей, которые управляются сложной электроникой.

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Цель найдена и уничтожена

Система наведения обязательно включает в себя целеуказание. Для этого используют переносную систему управления огнем «Малахит» или беспилотные летательные аппараты, оборудованные лазерным дальномером.

Подсветить маленькие цели — танки и БМП — можно с расстояния до семи километров днем и до четырех километров ночью. Если объект большой, целеуказание можно произвести на дальности в 15 километров.

РИА «Новости»

После выстрела управляемый артиллерийский снаряд преодолевает расстояние в 20 километров примерно за минуту. За пару секунд до подлета к цели лазер подсвечивает ее, а «Краснополь» поражает в режиме самонаведения. Скорострельность может достигать восьми выстрелов в минуту.

Такие боеприпасы используются в целом ряде российских артиллерийских систем. С «Краснополем» работают буксируемая пушка-гаубица Д-20, САУ «Акация» и «Мста-С», гаубица «Мста-Б», межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ».

Эффективнее западного аналога

«Краснополь» разработали и приняли на вооружение достаточно давно, напомнил Орлов в комментарии для «360». Хотя американцы более технологичны в этом вопросе (их Excalibur наводится с помощью GPS), наши боеприпасы с лазерной корректировкой — серьезное оружие, пусть это и технология прошлого поколения.

У «Краснополя» долгая история применения в реальных боевых действиях. Боевое крещение снаряд прошел еще в Афганистане, потом его применяли во второй чеченской, в Грузии, Сирии, а теперь на Украине, рассказал эксперт.

Что касается подвижных целей, то «Краснополь» уничтожает их эффективнее западного аналога, который больше используется для поражения стационарных объектов, добавил Орлов. Так что благодаря корректировке по лазеру, с помощью которого можно сопровождать цель, «Краснополь» отлично справится с поражением натовских танков Abrams и Leopard.