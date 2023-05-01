Эксклюзив 01 мая 2023, 19:07 Контрнаступление ВСУ в любом случае обречено Военный эксперт Михайлов: контрнаступление ВСУ, если оно и состоится, все равно провалится РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины перебросили армию с центральных регионов страны в подконтрольную им часть Запорожья, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Вероятно, это означает, что ВСУ готовят контрнаступление именно на Запорожском направлении, но однозначно утверждать об этом пока нельзя, отметил в беседе с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Он предположил, что украинская армия выберет только одно направление, и подчеркнул, что ее в любом случае ждет провал.

Далее — прямая речь.

Рогов получает свою информацию, но не думаю, что он обладает полным объемом данных и может утверждать, что ВСУ именно готовят какой-то контрудар. Действительно, переброска резервов в Запорожскую область может означать подготовку либо к какой-нибудь обороне, наоборот, от нас (потому что, скорее всего, российская армия скоро вернет потерянные территории и освободит остальные русские территории).

В любом случае сейчас, на мой взгляд, Украина должна провести какой-то контрудар или контрнаступления, даже будучи не готова к этому, она вынуждена будет это сделать, потому что от нее этого ждут западные партнеры, в первую очередь, конечно, США.

Провал неизбежен

Что можно сказать о состоянии украинской армии? Бригады, которые готовят для контрнаступления, оснащают. Многие бойцы там подготовленные, это не тероборона. Тероборону сейчас бросают в «мясорубку», а для контрудара, думаю, несколько месяцев готовят кадровые военные части. Они достаточно боеспособны, но вопрос в том, хватит ли у них сил. Эксперты уже говорили, какие цифры должны звучать в личном составе для того, чтобы контрудар каким-то образом мог получиться, и этого количества у украинских военных нет. Более того, мы все время оттягиваем контрнаступление.

РИА «Новости»

В последние дни российская армия наносит весьма ощутимые удары по узловым станциям, где ВСУ подтягивают себе боеприпасы, продовольствия для контрнаступления, по боевым складам, по центрам ПВО. Мы практически каждый день видим масштабнейшее уничтожение украинской военной техники и складов боеприпасов и продовольствия. Тем самым мы резко ослабляем возможности тех бригад, которые готовятся к контрнаступлению. Допускаю, что в ближайшие дни еще что-нибудь такое произойдет именно благодаря нашей армии, что Украина передумает контрнаступать. Но это так же вероятно, как и то, что ВСУ все же пойдут в наступление.

РИА «Новости»

До сих пор на самом деле не ясно, в каком направлении будет контрнаступление. Рогов говорит, что переброска идет на Запорожском направлении, а Пригожин говорит, что украинцы готовы наступать на Донецком направлении. Украинцы, на мой взгляд, не будут наступать на 10 направлениях — они выберут одну точку и попытаются хотя бы в этом направлении достичь успеха. Думаю, в ближайшее время, в мае, мы увидим, будет ли это контрнаступление. Если оно произойдет, у меня нет сомнений, что оно будет безуспешным.