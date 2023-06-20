20 июня 2023, 13:05
«Полигон НАТО пора закрывать». Контрнаступление Украины опозорило западное оружие
Политолог Михайлов: полигон НАТО на Украине пора закрывать, он провалился
Российские военные перемололи западную технику в руках противника. Контрнаступление ВСУ провалилось, как и надежды Запада устроить на Украине полигон для испытаний своего вооружения. В итоге зарубежные СМИ решили готовить почву для мирных переговоров без участия киевского режима, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.
Далее — прямая речь.
Западная техника не помогла ВСУ
Не удивлен, что Германия стала сожалеть о поставках танков Leopard на Украину. Весь мир увидел ущербность этого вооружения в неумелых руках, и в принципе Leopard не приспособлены к ведению боевых действий на территории Украины.
Мы не видели горящими американские танки. Бронемашины пехоты Breadley — да, горели десятками и сотнями. Англосаксы развели немцев, как маленьких детей, заставив поставить Leopard. И сейчас акции компании-производителя резко упадут, подобное вооружение перестанут покупать, а у англичан и американцев пока продолжат.
Акции производителя хваленого зенитного ракетного комплекса Patriot уже резко упали в цене, потому что они не способны защитить Киев и другие охраняемые объекты на территории Украины.
Планы Запада ослабить Россию рухнули
Испытательный полигон, видимо, пора закрывать. Потому что этот полигон — боевые действия на Украине — стал позором натовской техники. Мы уничтожаем ее без каких-либо сложностей. Фактически провальное контрнаступление ВСУ показало всю слабость западной техники. По большому счету ее уничтожали первой, а потом добивали пехоту и остальные вооруженные подразделения.
Мы наблюдаем крах надежд западных стран, США на то, что они каким-то образом ослабят Россию. Единственное, они отвлекли ее на себя — после того как мы разберемся с нацистами на Украине, зададим вопросы странам блока НАТО. Как они к этому подготовятся, мы не знаем.
Далеко не факт, что они смогут ответить на все вопросы. Мы будет предъявлять претензии. Наше оружие лучше, соответственно, испуг в западных странах накапливается. В том числе в США, которые видят, что их хваленое вооружение тоже не сработало в руках украинцев.
Переговоры без Украины
Время покажет, кто прав, а кто — виноват. Но очевидно, что в этой ситуации Россия перемолола контрнаступление. Сейчас Украина пытается что-то сделать, показать западным хозяевам, будто «перемога» работает, дайте еще и еще.
Но после такого позора весь мир публикует видео, фотографии, пишет о том, что русская армия намного лучше украинской. Значит, готовят почву к переговорам, на которых не будет представителей Киева.
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