Спецоперация 14 августа 2023, 18:58 «Контрнаступ» ВСУ переносят на весну. Но переживут ли они зиму? Политолог Кошкин: США готовы к тому, что ВСУ могут «посыпаться» пресс-служба президента Украины

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Американские эксперты уверены, что украинское контрнаступление захлебнулось. Новую атаку предлагают перенести на весну. Но для этого стране нужно пережить непростую зиму, ведь в рабочем состоянии осталось лишь 30% ТЭС и ТЭЦ.

Новый «контрнаступ» планируют на весну

Военные стратеги и политики Запада признали неудачу пресловутого контрнаступления украинской армии. Подаренные танки и бронетехника не смогли обеспечить прорыв укреплений россиян. Теперь у ВСУ осталась лишь пара месяцев, чтобы впечатлить своих спонсоров.

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Один из американских инструкторов признался The Times, что НАТО ожидало от украинцев чудес, однако этого не произошло. При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заверил, что «главный удар еще впереди», и тут же привычно обвинил Запад в недостаточно быстрых поставках вооружения и боеприпасов.

Аналитики полагают, что новую массированную атаку ВСУ смогут провести не ранее весны будущего года. К этому времени украинцы смогут подкопить сил, оружия и обучиться с ним управляться. Однако если в скором времени украинская армия не покажет хоть какие-то успехи, дальнейшая поддержка Запада может сократиться.

США не верят в успех ВСУ

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что сегодня все обсуждают заявление координатора стратегической коммуникации в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

Американец заявил, что Соединенные Штаты поставили по списку все, что просил Киев: вооружение, боевую технику, боеприпасы. Однако контрнаступление не имело успехов. А осенью будет очень сложно управлять беспилотниками и ПВО, а также маневрировать на поле боя. Андрей Кошкин

Политолог добавил: Кирби предположил, что украинская армия может получить хоть какой-то шанс на успех не раньше, чем весной будущего года. К тому же и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жаловался, что на Украину со всех сторон давят, требуя перейти к перемирию.

«Скорее всего, осень будет весьма политически сложной. Все уже начинают готовиться к будущему наступлению — очень быстро и пессимистично. Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что, скорее всего, надо укреплять Киев», — напомнил Кошкин.

Политолог уточнил, что на Купянском направлении под Харьковом есть серьезный тактический успех Вооруженных сил Российской Федерации. И аналитики Соединенных Штатов уже говорят о некой перспективе перемирия.

Мы полны решимости выполнять поставленные задачи в формате специальной военной операции! Скажем откровенно: американские эксперты уже подчас говорят о том, что ВСУ могут «посыпаться». Почему? Потому что в ближайшее время не исключено, что и Харьков падет. Андрей Кошкин

По словам Кошкина, еще неизвестно, как США смогут в своей активной политической борьбе внутри страны продолжать поставки для Украины. Сегодня играют роль много факторов, и прогнозы со стороны американских и европейских экспертов весьма неоптимистичны для Украины.

Украину ждет непростая зима

Однако перед тем, как строить планы на весеннее контрнаступление, Украине нужно пережить зиму. Она может оказаться довольно суровой: армия России нанесла повреждения разной степени тяжести 70% всех украинских ТЭС и ТЭЦ, сообщил Telegram-канал Readovka.

Ремонт будет стоить более девяти миллиардов гривен (свыше 24,5 миллиарда рублей). При этом пока работающие станции основательно перегружены, что повышает риск аварий. К тому же на Украине сложился дефицит топлива, в частности угля.

Фото: Telegram-канал Readovka / Readovka

Глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский заявил, что отопительный сезон в стране под угрозой срыва. Аварийно-восстановительные работы проведены лишь на 1,6% ТЭС и ТЭЦ.

Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий также признал невозможность восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу осенне-зимнего сезона. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинцев покупать обогреватели.