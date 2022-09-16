Михаил Онуфриенко: киевский режим снова доказал, что его нужно уничтожить на всей Украине | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Михаил Онуфриенко: киевский режим снова доказал, что его нужно уничтожить на всей Украине Военный аналитик Онуфриенко: взвыв в ЛНР доказывает, что киевский режим нужно уничтожить

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ВСУ продолжают безуспешные попытки продвижения, но ни на одном из направлений они не приводят к успехам. От бессилия киевский режим продолжает террористические акты, заявил «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

Фильтрационные меры ВСУ под Харьковом

В Харьковской области противник активных действий не предпринимает, ограничиваясь фильтрационными мероприятиями, фактически терроризируя местных жителей. По словам полковника ВСУ [Алексея] Арестовича, смерть или тюрьма ожидает в том числе учителей школ и воспитателей детских садов.

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Максимум, что предпринимают вояки хунты, — это попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Оскола. И это все.

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Южнее остается напряженная точка — Святогорск. Сюда ВСУ постоянно наводят переправы, а наши войска их постоянно разбивают. [Противник] мелкими группами на лодках переправляется в Святогорск, который, по сути, находится в «серой» зоне. Южнее наши войска прочно удерживают Красный Лиман и Ямполь. Противник сосредотачивается на левом, очень низком берегу, в низинах Северского Донца и постоянно оттуда пытается атаковать, но совершенно безуспешно.

При этом и на правом берегу в этом же районе [ВСУ] постоянно атакуют — от Серебрянки в направлении Белогоровки — и тоже безуспешно. Но тем не менее попыток они не оставляют, как и не оставляют попытки атак от Ивано-Дарьевки на Спорное, где их постоянно разбивают.

РИА «Новости»

То есть ни на одном участке фронта никаких успехов за последние дни у противника нет, в отличие от наших войск, которые пусть и медленно, но продвигаются и в районе Артемовска, где мы ведем бои за Зайцево, продвигаясь к южным окраинам этого города, а также южнее — в районе Красногоровки, в которой Народная милиция ДНР уже сумела выйти на окраины этого города. И вчера передовые части находились в 400 метрах от домов.

При этом надо понимать, что Красногоровка находится севернее Марьинки. И бои за этот город значительно ухудшают положение тех остатков вооруженных сил хунты, которые цепляются за западные окраины Марьинки, контролируя примерно 20-25% этого населенного пункта.

На запорожском направлении фронта противник ведет разведку боем на всем протяжении, используя небольшие группы (до роты) при поддержке нескольких единиц бронетехники. Причем этой техники они регулярно лишаются и выходят на прежние позиции. Нигде продвижения вперед у противника нет, но попыток таких он не оставляет.

РИА Новости

Как не оставляет попыток и в бойне за Херсон, постоянно переправляя через Ингулец хоть и меньшее количество техники, но [вместе с ней и] личный состав, в том числе и спецназ военно-морских сил. Очередная группа была уничтожена ударом наших ВКС.

Здесь ситуация для ВСУ ухудшается и тем, что после ударов по критической инфраструктуре, в том числе по дамбе в Кривом Роге и по дамбе выше по течению Ингульца, уровень воды резко повысился, смыло понтонные переправы. Поэтому сейчас понтонерам хунты прибавилось работы. <…> Продолжаются террористические акты [со стороны ВСУ]. В Луганске взорван в кабинете генпрокурор. Он погиб (также погибла его заместитель — прим. ред.). В Херсоне обстрелян центр города. [Замглавы администрации Херсонской области] Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате были ранены несколько человек.

Это (взрыв в Луганске и удары по Херсону — прим. ред.) лишнее доказательство того, что киевский режим должен быть уничтожен навсегда на всей территории бывшей Украины Михаил Онуфриенко военно-политический публицист.

В мире продолжаются вполне ожидаемые события. Вышел политический доклад МАГАТЭ, за него проголосовало 26 стран, пять воздержалось. Россия и Китай проголосовали против, а две страны просто не явились, чтобы не участвовать в этом шапито.

Требования — демилитаризация ЗАЭС, выведение войск, прекращение принуждения персонала к работе и прочий бред, который мы и ожидали услышать. И в связи с этим вполне можно ожидать, что, не имея сил на решительное и тем более успешное наступление, противник предпримет наступательные действия на запорожском фронте в направлении Васильевки и, используя переправу через Днепр, попытается высадить десант в районе Энергодара, чтобы захватить Запорожскую АЭС. Это дело ему, понятно, не удастся, но подобную попытку он может предпринять.

РИА «Новости»

Что до удара по критической инфраструктуре, после того, как наши ударили по ТЭЦ в Харькове и ряду других тепловых станций, британская разведка, продолжая играть в капитана очевидность, разразилась очередной разведсводкой: сообщили, что Россия может и дальше бить по критической инфраструктуре, поэтому нужно готовиться к зиме без газа и без электроэнергии. Уже началась ответная реакция. Например, мэр Ивано-Франковска посоветовал горожанам запасаться электрообогревателями, так как может не быть света. Конечно, очень глубокомысленный совет, как раз в духе киевской хунты.

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