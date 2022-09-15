ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США | 360°

Эксклюзив 15 сентября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США Эксперт по безопасности Насонов: Кинбурнская коса — важное место для ВСУ

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Минобороны РФ сообщило, что украинский десант пытался высадиться на Кинбурнской косе недалеко от Николаева. Однако российские силы уничтожили противника. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил «360», что ранее Украина на Кинбурнской косе пыталась построить военную базу. По его словам, этим занимались подразделения Вооруженных сил США.

Далее — прямая речь.

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Контроль над портом

Данное место (Кинбурнская коса — прим. ред.) значительно отходит от места, где Украина сейчас активно пропагандирует военные успехи. Это место находится недалеко — в четырех или чуть больше километров — от порта Николаева.

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После 2014 года украинские силы здесь пытались построить для своего «москитного флота» базу.

Николаевский порт. Фото: Wikipedia. Автор: Olexandr17

На самом деле это было неким прикрытием, потому что данным местом занимались специальные строительные подразделения американских вооруженных сил. Поэтому оно для них примечательно, интересно, знаково.

Кинбурнская коса — это определенный выступ в Черном море, который позволяет контролировать порт Николаева. Эта отдельно выступающая береговая часть сейчас находится под контролем союзных сил Роман Насонов эксперт по безопасности.

Возможно, с первым началом активной фазы специальной операции основная часть построек, которые находились на этой базе, была уничтожена. Тем не менее там, наверное, остались для них какие-то интересные строения, изделия, документы. Поэтому они пытаются разблокировать выход из Николаевского порта. Этим объясняется активность на данном направлении.

Кинбурнская коса. Фото: Wikimedia

Когда Украина поймет необходимость сложить оружие и пойти на переговоры?

Я не думаю, что украинское правительство дееспособно принимать те или иные решения, особенно такого уровня. Данный вопрос можно было смело и более результативно посылать в Конгресс США или господину [Джо] Байдену (американский президент — прим. ред.). Наверное, правильный ответ он смог переслать псевдопрезиденту укрофашистского государства.

Медики низкой квалификации

Качество медиков, которые есть у них, конечно, достаточно низкое. Это объясняется многими показателями. Во-первых, потребность в них значительно выросла. Во-вторых, испуг, который они испытывают на переднем крае боевого соприкосновения, достаточно велик.

Объективно сейчас во всех медицинских подразделениях используются абсолютно новые методики: кровоостанавливающие, по оказанию первой, доврачебной медицинской помощи. Это требует определенного опыта, огромного хладнокровия. Далеко не всем медикам это удается.

Сайт Минобороны РФ

Уверенность в своих действиях

Надо отметить появляющуюся у союзной группировки уверенность в своих действиях. Она медленно, но уверенно восстанавливает все те некие сложности, территориальные потери, которые имеют место быть.

Плюс [группировка] восстанавливает моральный дух, который позволит качественно выполнять все стоящие перед объединенными силами задачи.

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