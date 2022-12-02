Эксклюзив 02 декабря 2022, 14:23 «Ключ к развалу украинских войск». Взятие Артемовска лишит ВСУ доступа к боеприпасам Военный журналист Борзенко: взятие Артемовска защитит Донецк от обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные приступили к штурму населенного пункта Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в комментарии для «360» рассказал, что эти боевые действия — часть спецоперации по окружению Артемовска.

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Далее — прямая речь.

Водяное входит в тот список, что и Артемовск. Это важные населенные пункты, которые обязательно будут освобождены от контроля ВСУ.

Сам Артемовск выступает стратегическим пунктом — своего рода ключиком к развалу местной группировки украинских войск. Взяв этот населенный пункт, под контроль союзных сил перейдет целый район. Кроме того, Артемовск позволит перекрыть снабжение ВСУ аж в трех местах.

Надо понимать, что боестолкновения в этой зоне спецоперации достаточно непросты. Их можно смело приравнять к сражению за Сталинград. Тут идет борьба за каждый метр. Абсолютно нормально, что населенные пункты так медленно переходят под контроль союзных сил: все осознают важность Артемовска для защиты всей Донбасской линии. Это самое сложное место украинской обороны

Завладев местными позициями, союзные силы защитят Донецк от обстрелов со стороны ВСУ. Город наконец выйдет из-под постоянных прилетов со стороны украинской армии.

Сейчас идет процесс окружения Артемовска. ВСУ постепенно отступают, но притом постоянно присылают в этот регион все новые и новые резервы. Надо понимать, что туда бросили много наемников, в том числе из Польши. Украина не теряет надежды на сохранение позиций в этом регионе.

Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ / РИА «Новости»

Аккуратность превыше всего

Не зря на Украине местные сражение уже прозвали «бахмутской мясорубкой». В этой зоне боестолкновений перемалывается приличное количество личного состава ВСУ.

Кроме того, сейчас союзные силы штурмуют баски — мощнейшие укрепления, которые украинские военнослужащие укрепляли последние восемь лет. Эту сеть достаточно сложно уничтожить: она встроена в инфраструктуру населенных пунктов.

В этой зоне спецоперации остались мирные жители, они своего рода заложники ситуации. Вот поэтому союзные двигаются так медленно, аккуратно. А ВСУ все равно на людей и населенные пункты. Часть городов и сел вовсе прекратили свое существование из-за боевых действий.