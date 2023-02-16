Эксклюзив 16 февраля 2023, 19:15 Клещи сжимаются. ВСУ решили удержать Артемовск за счет «свежих штыков» Военный аналитик Онуфриенко: российские войска все больше сжимают кольцо вокруг Артемовска РИА «Новости»

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Российские подразделения сжимают клещи вокруг Артемовска с юга и с севера. Однако это не единственный участок фронта, от которого зависит дальнейшее развитие событий в зоне СВО. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Успехи в районе Кременной

Российские войска продолжают продвигаться в районе Кременной. Успехи на этом участке фронта дают возможность российским подразделениям зайти с фланга к группировке ВСУ, которая держит оборону Северска.

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«Это возможность выйти на излучину Северного Донца по левому берегу. Взять практически под прямую наводку Серебрянку, что существенно ухудшит положение ВСУ в Северске», — рассказал Онуфриенко.

Больше недели российские войска ведут бои на окраинах в районе газораспределительной станции Спорного, им удалось выйти к Верхнекаменскому. А это уже практически восточная окраина Северска. Бойцы ЧВК «Вагнер» сражаются южнее Раздоловки, где враг продолжает упорно сопротивляться, понимая, что дальше будет только хуже.

Марьинка вся в руинах

Тяжелые бои продолжаются и в Марьинке. От города буквально остались одни руины. По последним данным, ВСУ вытеснили российские подразделения к проспекту Дружбы, но есть успехи южнее от Геологической улицы к Лесной.

«Наши взяли шиноремонтный завод и продвигаются по улице Чапаева. Войска вышли по Лесной и продвигаются с севера. Удалось продвинуться в центр города, западнее проспекта Дружбы. Бои предстоят очень тяжелые. Противник, понимая важность этого района, постоянно подбрасывает туда подкрепления и даже задействовал авиацию», — добавил аналитик.

ВСУ упорно не сдают Артемовск

Самая напряженная обстановка остается под Артемовском. На севере разворачиваются бои за Парасковиевку. Здесь они для противника особенно тяжелы после того, как он оставил Красную Горку. Парасковиевка охвачена с трех сторон. С севера также давят «вагнеровцы», которые перерезали трассу на Славянск и ведут бои за Верховку.

«Каждый день, по словам Пригожина, противнику удается перебрасывать в город 300–500 штыков, и это позволяет держать город. И мало того, они даже вывозят архивы различных министерств. Это говорит о том, что у них есть и люди, и возможности не уничтожать архивы на месте, а пытаться их вывезти», — отметил Онуфриенко.

С юго-запада ВС России вплотную подошли к району Самолет. Эту информацию подтвердили и украинские военные. По сути, это выезд из Артемовска в сторону Константиновки, недалеко от дороги на Часов Яр, которая остается главной магистралью для подвоза резервов для ВСУ.

Клещи-то сжимаются постоянно, расстояние уменьшается. Бои идут за Красное, поселок Ступочки. Позиции противника ухудшаются. Михаил Онуфриенко военный аналитик

«Пригожин прав, когда говорит, что если не будет изменено количество наших сил на этом направлении, то бои продолжатся и в марте, и, возможно, до апреля», — подчеркнул военный аналитик.

Напряженной остается обстановка и под Угледаром. Отступая, ВСУ заминировали много домов, и сейчас это сильно осложняет продвижение российских войск.

«Поэтому здесь предстоят очень тяжелые бои. К тому же противник все время подбрасывает сюда подкрепление. Чтобы взять Угледар, нужен штурм», — подытожил Онуфриенко.