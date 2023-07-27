Эксклюзив 27 июля 2023, 17:53 Киев проигрывает. В ход пошли теракты Обозреватель «360» Бер: ВСУ проигрывают и для отвлечения предпринимают попытки терактов Телеканал «360»

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ВСУ явно проигрывают и вряд ли уже смогут продемонстрировать что-то новое на поле боя. Потери велики, и в ряды вооруженных сил начали принимать малоподготовленных, неопытных солдат. На фоне всего этого Украина решила пойти на «диверсионное отвлечение»: участились попытки терактов. Об этом порассуждал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

Интересный скрин из YouTube: «Русский танк окутывает пламя после прямого попадания украинской ракеты в Запорожье». Британское издание The Sun рассказывает публике, как ВСУ «теснят русскую армию» по всем наступательным направлениям. Вот только танк этот не русский, а немецкий Leopard, и едут на нем боевики ВСУ, после чего их догоняет наш барражирующий — ну или планирующий — боеприпас «Ланцет».

Германия потратила больше 22 миллиардов евро для Украины с начала 2022 года, и все без толку: танки в огне, прорыва нет.

Утром 26 июля ВСУ попытались снова прорвать оборону ВС России на Запорожском направлении у села Работино. Бросили в бой значительные силы — и уже к полудню потеряли 21 танк, 10 американских броневиков Bradley, в плен попала группа боевиков ВСУ. Бои ожесточенные, и солдат ВСУ продолжали бросать в мясорубку на огонь артиллерии, танки и авиацию с противотанковыми управляемыми ракетами.

В бой еще не брошены несколько бригад ВСУ, обучавшихся в Европе. Так что расслабляться, конечно, рано. Но все же что-то новое эти ребята на поле боя вряд ли выдадут.

РИА «Новости»

Теракты взамен провальных атак

На фоне медленного, точнее, неуспешного для ВСУ наступления в Киеве решили использовать диверсионное отвлечение. На Москву свои «литакы» отправить, вдоль туристической трассы «Таврида» склад подорвать, Крымский мост разрушить, по которому не ездит военная техника. Все, чтобы отвлечь от неэффективности наступления.

Самые тяжелые бои сейчас идут у села Клещеевка под Артемовском — там сосредоточены крупные силы противника. Вероятно, ВСУ хотят прорваться к потерянному городу, чтобы отыграться. На самом деле от города ничего не осталось. Это для медийной победы делается — вряд ли, конечно, они туда прорвутся.

На Запорожье не получается — теперь пытаются на Донецком направлении. Потери техники ВСУ, в том числе импортной, близятся, по мнению военных экспертов, к 50%, идут восполнения утрат, например, из Испании. В последнем сообщении там объявили о передаче четырех Leopard. Это на один боевой вылет российских вертолетов Ка-52.

РИА «Новости»

А что там с личным составом ВСУ?

C потерями ВСУ за полтора года теряются и опытные боевики. Им на смену приходят малоподготовленные, мало мотивированные, даже если их и готовили три месяца на Западе. Там не в курсе, что такое конфликт на Украине, к чему и как готовить.

По словам самих украинских солдат, опыт у военных НАТО был, но ВСУ готовили как будто не к боям. Шесть часов теории до обеда, а после делать было практически нечего — водили на стрельбы раз в месяц.

Вот выдержка из рассказа украинского военнопленного:

«Стрельбы проводились раз в месяц. Стрельба по мишеням на 100–200–300 метров, на все про все — три магазина. Неделю учили пользоваться картами и давать координаты для ударов. Электронными приложениями американцы не пользовались — все по старинке, с компасами и бумажками. На смартфоны и планшеты смотрели с подозрением: „Техника выйдет из строя, а бумажки всегда с тобой“».

Аналогичная ситуация с БПЛА: по словам автора, у солдат США вообще нет концепции использования коптеров.

РИА «Новости»

«У них даже нет аналога китайского Mavic 3, это было для нас шоком».

По поводу последних двух пунктов можно смело сказать, что и в России была аналогичная ситуация. Но на сегодня это исправлено.

Ощущение, что на Западе то ли готовят к прошлому конфликту, то ли делают все это намеренно, чтобы ВСУ быстрее были разгромлены.

И что же в итоге складывается на фронтах?

Мы говорим в основном о наступлении ВСУ, но, по сути, наступление идет со стороны российской армии. Просто это теряется из внимания среди сводок о попытках терактов и контрнаступлений.

В некоторых СМИ сообщается якобы инсайдерская информация: главком ВСУ Валерий Залужный сигнализировал Киеву о провале на фронте. Речь идет о Купянском направлении — это в сторону Харькова. И прилеты ракет в Харькове и Чугуеве по ночам участились — это тоже о многом говорит.

Залужный требует отправки резервных бригад на фронт, чтобы сдержать русскую армию. Об этом пишет Telegram-канал «Резидент». В этом источнике говорится, что военные подразделения России продолжают наступление.

Для украинской стороны есть плохие новости: очень вероятно обрушение фронта на том направлении. Силы ВСУ истощаются, подвоза боеприпасов все меньше, ракетные удары уничтожают то, что успели приготовить для наступления. Запад внезапно выделяет военную помощь на боеприпасы для переданных ранее Украине ПВО, бронетранспортеры, патроны, микроскопическое количество танков. Но для ВСУ это мелочи. Расходники, которые заканчиваются при первом же наступлении. Сильно огорчает боевиков под Харьковом, что мало кто может прийти на помощь.

РИА «Новости»

Побратимы плотно задействованы в Запорожье, Херсоне и Донбассе. Часть сил нервно мониторит границы с Белоруссией, ожидая, что вдруг оттуда на Киев пойдут отряды частной военной кампании.

Что касается перерастания конфликта в глобальный, военные эксперты считают это маловероятным. И ситуация в Черном море — одно из подтверждений.

ВСУ собирают стратегические резервы

Командование отправляет дополнительные силы на невыгодные позиции на всем Северо-восточном фронте. Большая часть резервных частей прошла подготовку в странах НАТО, но, по сути, это вчерашние насильно мобилизованные прохожие с украинских улиц, которые ни разу еще не попадали под шквальный огонь русской артиллерии.

ВСУ слишком небрежно относятся к своим солдатам. А восполнять некем, да еще протяженная линия фронта не дает сосредоточить много сил на одном направлении.

Как сказал Бильбо Бэггинс, это как чувствовать себя «куском масла, размазанным по слишком большому куску хлеба».