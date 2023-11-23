Спецоперация 23 ноября 2023, 18:17 Добрый, амбициозный, смелый. Каким был Борис Максудов Представитель МИД России Захарова: российские журналисты — цель ВСУ Цветы у портрета корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК / РИА «Новости»

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Гибель журналиста Бориса Максудова еще раз подтвердила печальную истину: украинская сторона не собирается соблюдать международные нормы. ВСУ намеренно атакуют российских репортеров, считая их своей целью. Каким был погибший военкор «России-24» — в материале «360».

ВСУ убили российского журналиста

Военный корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил ранение 22 ноября во время атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Дрон прицельно несколько раз ударил по группе российских СМИ.

Максудова со множественными осколочными ранениями и открытыми переломами экстренно эвакуировали в крымский госпиталь Минобороны. Специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева сообщила в своем Telegram-канале, что журналиста прооперировали и угрозы для его жизни нет.

Однако рано утром 23 ноября стало известно, что 38-летний военкор, у которого была сильная кровопотеря, умер, не приходя в сознание. Смерть наступила во время ночной транспортировки из военного госпиталя Токмака в Джанкой.

Биография Бориса Максудова

Максудов родился 18 ноября 1985 года на правом берегу Амударьи в узбекском городе Нукуса. Там же окончил школу — последнюю в окрестностях, где еще преподавали на русском языке. До нее приходилось ходить пешком около пяти километров.

Когда молодой человек получил аттестат, его семья переехала из Узбекистана в Сочи. Максудов отучился в Сочинском государственном университете по специальности «Русская и зарубежная литература» и решил продолжить дело родителей — стать журналистом.

Первые материалы публиковал в газетах, в 2005 году устроился на работу в ГТРК «Сочи». Новый репортер приглянулся в Краснодаре, и его пригласили возглавить сочинский корпункт Нового телевидения Кубани. Максудов несколько лет освещал деятельность губернатора региона Александра Ткачева.

Затем пришло предложение стать собственным корреспондентом канала «ТВ Центр» в Крыму. После Максудов перебрался в ВГТРК и работал корреспондентом программы «Вести» на канале «Россия». Также вел авторский YouTube-канал, где публиковал отрывки из репортажей, а в соцсетях выкладывал фото из командировок и путешествий.

С первых дней специальной военной операции на Украине Максудов постоянно ездил «за ленточку». Снимал репортажи о работе российских военных, показывал зрителям, что происходит на фронте.

Друзья отмечали, что Борис был амбициозным, внимательным и даже въедливым, но в то же время обладал легким характером. Он всегда твердо знал, чего хочет достичь, и шел к цели.

У него остались вдова и маленькая дочка.

Соболезнования коллег и представителей власти

Свои соболезнования выразили многие коллеги, чиновники и российские ведомства, с которыми сотрудничал Максудов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал гибель журналиста трагедией, которая еще раз показала, какую опасную работу делают военкоры.

Представители Следственного комитета охарактеризовали Максудова как верного товарища и настоящего профессионала, служившего своей стране. В январе этого года глава ведомства Александр Бастрыкин отметил работу журналиста медалью «За содействие». СК пообещал сделать все возможное, чтобы найти виновных в убийстве репортера.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Максудов без страха делал прекрасные репортажи и объективно рассказывал об обстановке в зоне спецоперации. Военкор побывал в самых горячих местах, выполняя свою задачу профессионально и мужественно. Его гибель — потеря всего журналистского корпуса.

Кроме того, соболезнования выразила официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире «Соловьев LIVE» она рассказала, что следила за ситуацией с военкором. Российские журналисты много лет остаются законной, как считают в Киеве, целью для уничтожения, подчеркнула дипломат.

Российские журналисты, погибшие в зоне СВО

За время специальной военной операции в зоне боевых действий погибли четверо российских военных журналистов. В ночь на 14 июня 2022 года был убит российский военкор Сергей Постнов: он рассказывал об освобождении населенных пунктов Харьковской области и ЛНР.

Корреспондент калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб 1 октября 2022-го под Авдеевкой во время боев с ВСУ. Украинский ракетный обстрел переправы в Херсоне 20 октября того же года стоил жизни Олегу Клокову, который переехал развивать местный телеканал «Таврия».

Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев получил смертельное ранение 22 июля 2023 года при взрыве кассетных боеприпасов: украинцы, не колеблясь, обстреляли гражданскую машину на трассе между Васильевкой и Токмаком. Теперь к этому списку добавилось имя Бориса Максудова.