Эксклюзив 18 декабря 2023, 12:03 Как выглядят герои: любить Родину — это про поступки Телеведущая Кононова: герои СВО показывают любовь к Родине поступками Телеканал «360»

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Участники спецоперации на Украине демонстрируют героизм, не только отбиваясь от противника. О выдающихся поступках российских бойцов и о том, как они показывают любовь к Родине, порассуждала ведущая «360» Елена Кононова.

Далее — ее прямая речь.

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В воскресном эфире на этой неделе мы меньше уделили времени сводкам. Меньше говорили о том, что происходит на той стороне — на Украине. Мы говорили про наших ребят.

Про бойца с позывным Бабка, который получил осколочные ранения в серой зоне и полз до российских позиций 10 дней. Вместо еды и воды — снег. Полз под обстрелами. Забрался в окоп и среди хаоса неживых тел противников нашел одного живого украинца. Они лежали там в окопе и пытались помочь друг другу.

«А если враг твой голоден — накорми его, если жаждет, напой».

Украинец умер. Наш боец выжил.

Рассказывали в эфире про Рому Рудакова, тело которого нашли при зачистке Марьинки. Это он дрожащей рукой написал на кирпиче: «Позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Говорят, штурмовая его группа отбивалась до последнего патрона. Говорят теперь — герой.

Но для меня героизм не только в том, что парни отбивались. Если говорить про Рому Рудакова, героизм во всей цепочке произошедших событий. В том, как этот мальчик пошел в армию, а потом вернулся и почти сразу — на фронт.

Я листала его социальные сети, чтобы найти фотографии для эфира, и как будто знакомилась с ним лично: он много занимался спортом, иногда играл в компьютерные игры. Обычный парень — сосед из квартиры напротив, одноклассник, попутчик. Так и выглядят сейчас герои, никак иначе.

Понимая, что смерть близко, он написал про свою семью. Потому что пока величайшие умы, философы да писатели пытаются найти точное и яркое толкование слова «Родина», те, кто Родину защищают, свою любовь выражают негромко. Им даже необязательно говорить об этой любви.

Родина — это семья, это память о детстве, каждый момент прожитой жизни. О том, как все зеленеет летом в Батайске, как нагревается асфальт, как с ветрами приходит запах моря. Любить Родину — это про поступки.

И сколько их таких, кто показывал и показывает любовь к своей земле поступками. В мирной ли жизни, или на поле сражений. Не счесть числа.