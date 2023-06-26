Украинские источники в выходные заявили о якобы успешной операции в районе Антоновского моста, на левом берегу Днепра. Авторы Telegram-каналов утверждали, что ВСУ удалось установить плацдарм на российской территории. Западные СМИ, заметив «хорошую» новость, помогли растиражировать фейки. Что действительно произошло около Антоновского моста и для чего зарубежная пресса так стремительно распространяют дезинформацию?

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«Плацдарм» ВСУ около Антоновского моста

Результативная незначительная военная операция

В воскресенье, 25 июня, украинские Telegram-каналы и СМИ распространили информацию о том, что ВСУ заняли плацдарм на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста. В Сети отметили, что «российский БТР-80 ведет хаотичный огонь в сторону высадки украинских подразделений».

На деле группы вэсэушников лишь предприняли несколько безуспешных попыток переправиться через Днепр и спрятаться под сохранившимися пролетами Антоновского моста на левом берегу, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он опроверг утверждения о том, что ВСУ закрепились в этом месте, ведь их уничтожили «как крыс». Украинская пропаганда усиливает поток лжи из-за своих неудач на фронте, подчеркнул Сальдо.

Украинские «успехи» на страницах западных СМИ

Тем не менее крупные западные СМИ сразу подхватили фейки об успешной операции ВСУ. CNN заявил, что подобные действия подтверждают слова президента Украины Владимира Зеленского о будущих успехах контрнаступления.

«Несомненно, Россия извлекла урок из своих значительных неудач. Стратегическая точность ударов, нанесенных Украиной по ключевым объектам инфраструктуры, позволяет предположить, что на фоне постепенного захвата крошечных оккупированных деревень и других объектов снова работает более широкая и мощная стратегия», — сообщил телеканал.

РИА «Новости»

По данным независимого и, как оно себя позиционирует, непредвзятого The Atlas News, предыдущие попытки занять плацдарм левого берега не увенчались успехом, так как «украинские солдаты просто прощупывали местность без цели создания постоянной базы около Антоновского моста».

Автор статьи выразил сомнения, что Украина успешно переправится через реку и подготовится к более масштабным и частым десантным операциям на левом берегу, особенно в контексте контрнаступления.