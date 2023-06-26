26 июня 2023, 19:57
Виртуальный плацдарм. Как Украина дезинформировала Запад о своих «успехах» на левом берегу Днепра
Военный эксперт Джерелиевский: заявления о плацдарме ВСУ на Днепре — пиар-кампания
Украинские источники в выходные заявили о якобы успешной операции в районе Антоновского моста, на левом берегу Днепра. Авторы Telegram-каналов утверждали, что ВСУ удалось установить плацдарм на российской территории. Западные СМИ, заметив «хорошую» новость, помогли растиражировать фейки. Что действительно произошло около Антоновского моста и для чего зарубежная пресса так стремительно распространяют дезинформацию?
«Плацдарм» ВСУ около Антоновского моста
Результативная незначительная военная операция
В воскресенье, 25 июня, украинские Telegram-каналы и СМИ распространили информацию о том, что ВСУ заняли плацдарм на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста. В Сети отметили, что «российский БТР-80 ведет хаотичный огонь в сторону высадки украинских подразделений».
На деле группы вэсэушников лишь предприняли несколько безуспешных попыток переправиться через Днепр и спрятаться под сохранившимися пролетами Антоновского моста на левом берегу, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он опроверг утверждения о том, что ВСУ закрепились в этом месте, ведь их уничтожили «как крыс». Украинская пропаганда усиливает поток лжи из-за своих неудач на фронте, подчеркнул Сальдо.
Украинские «успехи» на страницах западных СМИ
Тем не менее крупные западные СМИ сразу подхватили фейки об успешной операции ВСУ. CNN заявил, что подобные действия подтверждают слова президента Украины Владимира Зеленского о будущих успехах контрнаступления.
«Несомненно, Россия извлекла урок из своих значительных неудач. Стратегическая точность ударов, нанесенных Украиной по ключевым объектам инфраструктуры, позволяет предположить, что на фоне постепенного захвата крошечных оккупированных деревень и других объектов снова работает более широкая и мощная стратегия», — сообщил телеканал.
По данным независимого и, как оно себя позиционирует, непредвзятого The Atlas News, предыдущие попытки занять плацдарм левого берега не увенчались успехом, так как «украинские солдаты просто прощупывали местность без цели создания постоянной базы около Антоновского моста».
Автор статьи выразил сомнения, что Украина успешно переправится через реку и подготовится к более масштабным и частым десантным операциям на левом берегу, особенно в контексте контрнаступления.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин: распространение ложных успехов для НАТО
Сказки для НАТО
Мы, конечно, понимаем, что им [украинским властям] нужны результаты к саммиту НАТО в Вильнюсе, но каких-то успешных действий нет. Поэтому сейчас Украина пытается набрать хоть какие-то победы в информационном пространстве.
Изначально [западную] медиасферу заполнили Каховской ГЭС. Но вода там уже спала, и теперь о ней уже почти никто не вспоминает. Единственное, о чем говорят, — возможное использование этого направления для наступления, не более того.
Закрепиться на плацдарме левого берега — серьезный результат [для заявления альянсу]. ВСУ предпринимали попытки, и в информационном пространстве получили серьезное увеличение в виде организационных действий, якобы плацдарм захватили. Хотя украинские солдаты просто находились под опорами Антоновского моста.
Ключевой момент заключается в обсуждении в СМИ коллективного Запада о неких успехах украинской армии.
Запад подхватил пропаганду киевского режима
Конечно, через какое-то время зарубежные СМИ могут сослаться на то, что украинцы были вынуждены покинуть линию соприкосновения по каким-то причинам. Но это все потом.
Сейчас же Западу нужно говорить только об успехах. Таким образом они смогут поставить свои возможности на более высокий уровень.
Им нужно показывать, что потенциал, который западные страны заложили поставками, все еще присутствует. Запад отрабатывает всю технику, деньги и боеприпасы, что ушли Украине.
Возможно, весь запал этого контрнаступления будет заключаться в информационном прорыве западной медиасферы.
Украинские войска все время будут говорить о своих победах, а западные СМИ распространять это по своим каналам. Сейчас, по сути, происходит то же самое.
Что касается плацдарма, он есть в виртуальном пространстве. Этого достаточно, чтобы говорить Западу о каких-то серьезных усилиях со стороны Украины.
Военный эксперт Борис Джерелиевский: любые подобные попытки будут купироваться
Что происходит около Антоновского моста?
Группу, которая «захватила» плацдарм в районе Антоновского моста, уже выбили с нашей территории. Особых перспектив это действие не имело. У ВСУ почти не было возможности перебросить какую-то военную технику или продвинуться вглубь.
Фактически они сразу попали под огневой контроль. Собственно говоря, это обычная ситуация, и такие моменты случаются часто. Вероятно, это была своего рода «пиар-кампания» для смещения информационного центра.
Цель распространения ложной информации
Украинские власти хотели заявить о том, что есть определенные достижения и продвижения. К слову, интерпретации западных СМИ связаны с относительной дезинформацией со стороны украинских источников.
Они (украинские информационные источники — прим. ред.) пытались выдать этот малозначительный эпизод за какую-то серьезную десантную операцию через реку Днепр.
Украинские войска не сумеют там закрепиться. Если они предпримут еще подобные попытки высадиться [на левом берегу Днепра], Вооруженные силы России не допустят такого исхода.
Около Антоновского моста достаточно хорошо укрепили наши позиции: серьезная линия обороны и абсолютный перевес в воздушной силе. Любые попытки будут купироваться.
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